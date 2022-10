Πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία το 2023;

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε δει να αλλάζουν αρκετά χαρακτηριστικά στις συγκρούσεις στην Ουκρανία. Οι Ουκρανοί έχουν αποκτήσει το πλεονέκτημα διεκδικώντας πίσω εδάφη και η Ρωσία έχει ξεκινήσει ένα παράλληλο πόλεμο που στοχεύει στις ενεργειακές εγκαταστάσεις των ουκρανικών πόλεων ενόψει του χειμώνα. Παράλληλα πλησιάζει ο ίδιος ο «στρατηγός χειμώνας» που αναμένεται να επηρεάσει και επιβραδύνει τις μάχες.

Όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις, το Σαββατοκύριακο η Ρωσία ανέστειλε τη συμμετοχή της στη συμφωνία για τα σιτηρά, υποστηρίζοντας ότι Ουκρανοί και Βρετανοί επιτέθηκαν με drones στον στόλο της ανοιχτά της Κριμαίας. Κατηγόρησε επίσης τη Βρετανία για το σαμποτάζ στο σύστημα αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream.

Παράλληλα, μία από τις πλέον ανησυχητικές εξελίξεις, κατά τους αναλυτές, είναι η στροφή της Μόσχας στη διεθνή κοινότητα επικαλούμενη ανησυχίες για τη χρήση «βρόμικης βόμβας» από το Κίεβο και την κλιμάκωση των συγκρούσεων. Αυτή η συμπεριφορά έχει ερμηνευθεί από πολλούς ως πρόφαση της Ρωσίας για να κλιμακώσει η ίδια τον πόλεμο.

Πάντως, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ινστιτούτο για την Μελέτη του Πολέμου (ISW), η Ρωσία αντί να προετοιμάζεται να προσπαθήσει να τερματίσει τον πόλεμο με κλιμάκωση, με τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων, φαίνεται ότι προετοιμάζεται να συνεχίσει να διεξάγει συμβατικές στρατιωτικές επιχειρήσεις μέχρι το 2023.

Μάλιστα, σύμφωνα με τους αναλυτές, για τον Πούτιν είναι πολύ σημαντική η περίοδος της άνοιξης γιατί:

1. οι συγκρούσεις θα έχουν περάσει από τον στρατηγό χειμώνα 2. μέχρι τότε θα μπορεί να έχει διαθέσιμο νέο αίμα στρατιωτών, ενώ παράλληλα 3. θα μπορέσει να εκτιμήσει τις δυνάμεις του στον ενεργειακό πόλεμο με την Δύση.

«Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πιθανότατα θα προσπαθήσει να συνεχίσει τις συμβατικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία για να κρατήσει τα κατεχόμενα εδάφη, να κερδίσει νέο έδαφος και να θέσει όρους για την κατάρρευση της δυτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία που πιθανότατα αναμένει να συμβεί αυτό το χειμώνα. Πιθανότατα δεν έχει εγκαταλείψει τις ελπίδες να επιτύχει τους μαξιμαλιστικούς του στόχους στην Ουκρανία μέσω συμβατικών στρατιωτικών μέσων, τα οποία επιδιώκει παράλληλα με τις προσπάθειες να σπάσει τη βούληση της Ουκρανίας να πολεμήσει και τη βούληση της Δύσης να συνεχίσει να υποστηρίζει το Κίεβο», αναφέρουν οι αναλυτές του αμερικανικού think tank σημειώνοντας ότι αν και δεν μπορεί να αποκλειστεί η χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων, δεν θεωρείται πιθανή.

Υπογραμμίζουν επίσης ότι ο Πούτιν είναι εξαιρετικά απίθανο να επιδιώξει άμεση στρατιωτική σύγκρουση με το ΝΑΤΟ. Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει να υπαινίσσεται το ενδεχόμενο ρωσικής τακτικής πυρηνικής χρήσης και επιθέσεων στο ΝΑΤΟ, ως μέρος της προσπάθειάς του να «σπάσει» τη δυτική βούληση να συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία.

Today's abbreviated campaign update forecasts that #Russia will continue to conduct conventional military operations well into 2023 rather than escalating to the use of tactical nuclear weapons or scaling back its objectives in pursuit of some off-ramp.https://t.co/DNDocDLEWj pic.twitter.com/oLxC9KZnPk

— ISW (@TheStudyofWar) October 30, 2022