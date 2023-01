Πώς υποδέχθηκε η Ουκρανία το 2023

Η παραμονή Πρωτοχρονιάς, όπως όλα δείχνουν, δεν στάθηκε εμπόδιο για τους Ρώσους να κάνουν ολονύκτιους βομβαρδισμούς, τρομοκρατώντας τους κατοίκους που επιθυμούσαν να γιορτάσουν όπως μπορούσαν τον ερχομό του νέου έτους.

Στο Κίεβο, ήταν σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας με αποτέλεσμα οι πολίτες να ανταλλάσσουν ευχές από τα παράθυρα κατά τον ερχομό του νέου έτους.

«Έτσι γιόρτασε το Κίεβο την Πρωτοχρονιά! Σε όλη την #Ουκρανία, έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να συγκεντρώνονται μόνο στο σπίτι. Το «Δόξα στην Ουκρανία» ήχησε δυνατά από γειτονικά κτίρια» έγραψε ο αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου της ουκρανικής προεδρίας Κίριλο Τιμοσένκο.

Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με την έλευση του 2023

Ρωσικοί πύραυλοι καταρρίφθηκαν πάνω από δυο συνοικίες του Κιέβου περίπου τριάντα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, διευκρινίζοντας πως, κατά τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν θύματα.

Η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου ανακοίνωσε πως καταστράφηκαν 23 «στόχοι».

Στο μεταξύ ο Βιάτσεσλαφ Γκλάντκοφ, ο κυβερνήτης της Μπιέλγκοροντ, ρωσικής περιφέρειας που συνορεύει με την Ουκρανία, ανέφερε πως εξαιτίας ουκρανικών βομβαρδισμών αναφέρθηκαν ζημιές σε σπίτια στα προάστια της πόλης Σεμπέκινα, αλλά δεν υπήρξαν απώλειες.

Το Κίεβο δεν αναλαμβάνει γενικά την ευθύνη για επιθέσεις στη Ρωσία, πάντως ουκρανοί αξιωματούχοι σχολιάζουν συχνά σαρκαστικά πως πρόκειται για «κάρμα».

Νωρίτερα, ρωσικοί βομβαρδισμοί είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι περίπου τριάντα, κάτι που δεν εμπόδισε τον Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι να υποσχεθεί στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του πως η χώρα του θα συνεχίσει να μάχεται ως «τη νίκη».

🎄This is how Kyiv celebrated New Year! All over #Ukraine, we have a curfew for security reasons so that people can gather only at home.

‘Glory to Ukraine – #SlavaUkraini’ was well heard from neighboring buildings.

Cheers to the victory! 🥂

🎥Kyrylo Tymoshenko pic.twitter.com/qPqSQpcuUx

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) January 1, 2023