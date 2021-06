Πόσο ζυγίζει ο... κορωνοϊός σε όλον τον πλανήτη -Μελέτη

Ένας ιός που εξαπλώνεται ταχύτατα σε όλον τον πλανήτη και που έχει καθηλώσει τις κοινωνίες, τις οικονομίες, τη ζωή μας, προκαλώντας τον θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων. Ένας ιός που δεν αντιμετωπίζεται με άλλον τρόπο, εκτός από τον περιορισμό του μέσω του εμβολιασμού. Πόσος... είναι ο κορωνοϊός που έχει «γονατίσει» το ανθρώπινο είδος και τις κοινωνίες μας; Πόσο ζυγίζουν... όλα τα σωματίδια του SARS-CoV-2 που περιτριγυρίζουν τους ανθρώπους της Γης; Πόσο όγκο θα καταλάμβαναν αν μαζεύονταν σε ένα μέρος; Η απάντηση είναι πολύ... μικρότερη, απ' ότι αναμέναμε. Όλα τα σωματίδια κορωνοϊού στον πλανήτη, ζυγίζουν ότι ένα... μήλο ή το πολύ, όσο το βάρος ενός μικρού παιδιού!

Μία ομάδα ερευνητών πρόσφατα υπολόγισαν ότι κάθε ένας προσβεβλημένος από τον ιό κουβαλάει περίπου 10 με 100 δισεκατομμύρια σωματίδια του SARS-CoV-2 στην αιχμή της ασθένειας τους. Αυτό δείχνει πως όλες οι μολύνσεις SARS-CoV-2 σε όλο τον πλανήτη, δηλαδή ανάμεσα στις 1 έως και 10 εκατομμύρια μολύνσεις καθ’ όλη την διάρκεια της πανδημίας, έχουν συλλογική μάζα κάπου στα 0.1 και 10 κιλά. Μικρό όμως δεν σημαίνει ασήμαντο. «Εξετάζοντας ένα άλλο μεγάλο ιστορικό γεγονός, μία ατομική βόμβα ζυγίζει λιγότερο από 100 κιλά διασπάσιμου υλικού, και όμως, κοιτάξτε την καταστροφή που προκάλεσε» είπαν μέσω email προς το Live Science ο Ρον Μίλο, γνωστός συγγραφέας και καθηγητής στον τομέα χλωρίδας και περιβαλλοντικών επιστημών στο επιστημονικό ινστιτούτο Weizmann στο Ισραήλ, και ο βοηθός συγγραφέα Ρον Σέντερ, διδακτορικός φοιτητής στο εργαστήριο του Μίλο. «Τώρα μιλάμε για μία υπερ-μικροσκοπική μάζα από ιούς, και σπέρνουν πανωλεθρία στον κόσμο,» πρόσθεσαν. Ο ιός έχει μολύνει πάνω από 173 εκατομμύρια άτομα και έχει σκοτώσει πάνω από 3,7 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα στοιχεία για τον κορωνοιό που δημοσιεύει το πανεπιστήμιο Τζον Χόπκινς.

Για να υπολογίζουμε πόσο από τον ιό κάθε ένας ασθενής μπορεί να κουβαλάει, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν προηγούμενες μετρήσεις παρμένες από μακάκους ρήσους, βασισμένες στο πόσο SARS-CoV-2 είχαν στην αιχμή της μόλυνσης τους σε διάφορους ιστούς στους πνεύμονες, αμυγδαλές, λεμφαδένες και στο πεπτικό σύστημα, που είναι γνωστοί για την ευαισθησία τους στον ιό. Έπειτα, πολλαπλασίασαν τα μόρια του ιού που βρέθηκαν σε κάθε γραμμάριο του ιστού στις μαϊμούδες με την μάζα του σε ανθρώπινους ιστούς, για να εκτιμήσουν τον αριθμό μορίων του ιού στους ανθρώπους.

Από προηγούμενους υπολογισμούς βασισμένους στην διάμετρο του ιού, ήξεραν ήδη ότι κάθε ένα άτομο του έχει μάζα ίση με 1 femtogram (10-15 γραμμάρια). Χρησιμοποιώντας την μάζα κάθε ατόμου και τον αριθμό των εκτιμώμενων ατόμων, υπολόγισαν ότι κάθε ένας άνθρωπος, στην αιχμή της μόλυνσης, κουβαλάει περίπου 1 μικρογραμμάριο ως και 10 μικρογραμμάρια του ιού.

Η επεξεργασία αυτών των αριθμών άφησε την ομάδα να καταλάβει καλύτερα το τι συμβαίνει στο σώμα στο πέρασμα της μόλυνσης, όπως το πόσα κύτταρα μολύνονται και πώς ο αριθμός των ατόμων του ιού στο σώμα συγκρίνετε με το πόσο γρήγορα μπορεί ο ιός να εξελιχθεί, είπαν ο Μίλο και ο Σέντερ.

Μετά υπολόγισαν πόσες μεταλλάξεις θα μπορούσε να μαζέψει ο ιός, στο περίπου, στην διάρκεια μόλυνσης ενός μόνο ατόμου και επίσης σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Για να το κάνουν αυτό, χρησιμοποίησαν μια προηγούμενη εκτίμηση, από έναν παρόμοιο κορονοιό, για το πόσο συχνά ένα νουκλεοτίδιο μεταλλάσσετε, πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό νουκλεοτιδίων του SARS-CoV-2, και έπειτα συντέλεσαν πόσες φορές ο ιός έκανε αντίγραφα του εαυτού του μέσα στο σώμα στη διάρκεια της μόλυνσης.

Βρήκαν πως κατά τη διάρκεια μιας μόλυνσης σε έναν μόνο ασθενή, ο ιός θα συγκέντρωνε περίπου 0.1 με 1 μετάλλαξη σε όλο του το γονιδίωμα. Έχοντας στο νου ότι υπάρχει ένα διάστημα μεταξύ 4 και 5 ημερών ενδιάμεσα των μεταλλάξεων, ο ιός θα συγκέντρωνε εν τέλει περίπου τρείς μεταλλάξεις κάθε μήνα, το οποίο είναι σύμφωνο με την πρόοδο εξέλιξης του SARS-CoV-2, έγραψαν οι ερευνητές.

Αλλά επίσης βρήκαν και μία μεγάλη παραλλαγή στον αριθμό των ιογενών σωματιδίων στους μολυσμένους ανθρώπους, στην πραγματικότητα, μπορεί να διαφέρει με πέντε ή έξι τάξεις μεγέθους, το οποίο σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν εκατομμύρια παραπάνω από αυτά τα σωματίδια από άλλους.

«Γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι με χαμηλό ιογενή φορτίο έχουν όντως λιγότερες πιθανότητες να μολύνουν άλλους» είπαν ο Μίλο και ο Σέντερ. Αλλά δεν είναι ακόμα καθαρό αν οι υπερμεταδότες, για παράδειγμα, μεταφέρουν τον ιό περισσότερο από άλλους για βιολογικούς λόγους, όπως υψηλά ιογενή φορτία, ή κοινωνιολογικούς λόγους όπως οι πολλές κοντινές επαφές με κόσμο σε μεγάλες εκδηλώσεις μέσα σε κλειστούς χώρους, πρόσθεσαν.

«Ελπίζουμε αυτή η έρευνα να ξεκινήσει νέες σκέψεις και νέα πειράματα,» είπαν.

Τα ευρήματα αυτά δημοσιεύτηκαν στις 3 Ιουνίου στο ημερολόγιο ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’.