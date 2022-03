Πούτιν: Προειδοποιεί για αυξήσεις στις τιμές τροφίμων παγκοσμίως

Οι τιμές των τροφίμων παγκοσμίως θα αυξηθούν περαιτέρω, εάν οι δυτικές χώρες εντείνουν τις πιέσεις προς τη Ρωσία, που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός λιπασμάτων στον κόσμο, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης.

Ο Ρώσος υπουργός Αγροτικής Οικονομίας, Ντμίτρι Πατρούσεφ, δήλωσε κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής σύσκεψης της οποίας προήδρευσε ο Πούτιν, ότι η ασφάλεια των τροφίμων είναι διασφαλισμένη και ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τις δεσμεύσεις της στον τομέα των εξαγωγών για τις παγκόσμιες αγορές αγροτικών προϊόντων.

WATCH | "We still supply oil/ gas nothing has changed, but we see prices have risen all over the world so they can blame it on us. We only supply 3% oil to the U.S yet their inflation has risen, highest in history. They are using this to exploit their citizens" - Vladimir Putin pic.twitter.com/n9faUIT3u3

— Sphithiphithi Evaluator (@_AfricanSoil) March 10, 2022