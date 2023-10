«Πράσινο φως» για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Όσο οι ηγέτες των μεγάλων δυνάμεων και των κρατών που εμπλέκονται ή διεκδικούν ρόλο στη σύγκρουση στο Ισραήλ συζητούν προσπαθώντας να αποφύγουν την κλιμάκωση του πολέμου τα γεγονότα «δουλεύουν». Στο πεδίο οι νεκροί αυξάνονται, ενώ σε ολόκληρο τον κόσμο έχουμε διαδηλώσεις (συνήθως υπέρ των Παλαιστινίων) και φόβο για κύμα τρομοκρατικών επιθέσεων από ισλαμιστές. Νέα «ρήγματα» προστίθενται στις ήδη επιβαρυμένες σχέσεις Ανατολής - Δύσης και Δύσης - Ισλάμ. Η ανάγκη για μία νίκη της διπλωματίας και του Διεθνούς Δικαίου με στόχο μία μόνιμη διευθέτηση μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων είναι πλέον περισσότερο επείγουσα από ποτέ. Για την ώρα, βέβαια, μιλούν τα όπλα.

Έπαινοι Μπάιντεν σε Νετανιάχου και αλ Σίσι για τη συμφωνία της ανθρωπιστικής βοήθειας

Ο Αμερικανός πρόεδρος επαίνεσε σήμερα την στάση του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Φατάχ αλ Σίσι που κατέστησε δυνατή τη συμφωνία για είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι θα επιτρέψει την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας από την Αίγυπτο, ενώ επιβάλλει αυστηρή πολιορκία στον παλαιστινιακό θύλακα που σφυροκοπεί ακατάπαυστα μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. «Το Ισραήλ δεν θα εμποδίσει την ανθρωπιστική βοήθεια από την Αίγυπτο όταν πρόκειται για τρόφιμα, νερό και φάρμακα για τους αμάχους στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», ανέφερε η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού. «Οποιαδήποτε προμήθεια φθάσει στη Χαμάς θα εξουδετερωθεί».

Μιλώντας με ρεπόρτερ στην αεροπορική βάση Ράμσταϊν στη Γερμανία μετά την επίσκεψή του στο Ισραήλ, ο Μπάιντεν είπε ότι και οι δύο ηγέτες έκαναν ένα σημαντικό βήμα προόδου. Ειδικά για τον Αιγύπτιο πρόεδρο σημείωσε ότι, αν και αρχικά πίστευε ότι θα ήταν δύσκολο να πειστεί, τελικά επέδειξε μια δίκαιη στάση και διάθεση για συνεργασία. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δήλωσαν, σύμφωνα με τους Times of Israel ότι τα πρώτα φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια μπορεί να ξεκινούν να φτάνουν στη Γάζα ήδη από αύριο, Παρασκευή.

#WATCH | On Board Air Force One, US President Joe Biden says "He (Egyptian President Abdel Fattah El–Sisi) agreed that he would open the gate to let up to 20 trucks through to begin with...They expect it'll take about 8 hours, probably until Friday...This has been a very blunt… https://t.co/e6V5dkiod5 pic.twitter.com/YbLysH7x82

Ανάλυση Sky News: Γιατί η επίσκεψη Μπάιντεν κάνει τα πράγματα χειρότερα στη Μέση Ανατολή

Για μεγάλο μέρος του αραβικού κόσμου οι ΗΠΑ αποτελούν «κόκκινο πανί». Αυτή τη συνθήκη, που παραμένει ενεργή, περιέγραψε σε ανταπόκρισή του ο Alex Rossi, ο οποίος βρίσκεται στην εμπόλεμη ζώνη για λογαριασμό του Sky News.

«Η αντίθεση με το έντονα χορογραφημένο ταξίδι του Μπάιντεν για να σφίξει το χέρι και να σταθεί αλληλέγγυος με τον βασικό σύμμαχο Ισραήλ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν θα μπορούσε να είναι πιο έντονη» επισήμανε. Στους δρόμους που οδηγούσαν στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βηρυτό, η οποία είχε κλείσει πίσω από σειρές συρματοπλεγμάτων, οι διαδηλωτές ξεχείλιζαν από οργή. Κρατώντας σημαίες και πέτρες -που εκσφενδονίστηκαν στην πρεσβεία- προσπάθησαν να εισβάλουν στο κτήριο, αλλά απωθήθηκαν από ομοβροντίες δακρυγόνων και σφαίρες από καουτσούκ. Η μαχητική σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ είχε καλέσει σε μια ημέρα «πρωτοφανούς οργής» μετά τη βομβιστική επίθεση σε νοσοκομείο της Γάζας με εκατοντάδες νεκρούς.

Στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας, το Αμμάν, οι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν κατά χιλιάδες για να υποστηρίξουν τον παλαιστινιακό αγώνα και να εκτονώσουν την οργή τους κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Οι διαμαρτυρίες στην Αίγυπτο ήταν εξίσου έντονες, οι άνθρωποι που διαδήλωναν καλούσαν τον κόσμο να ανοίξει τα μάτια του σε αυτό που ισχυρίζονται ότι είναι ισραηλινή τρομοκρατία.

ΗΠΑ: Διάγγελμα Μπάιντεν την Πέμπτη για τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

«Οι τρομοκράτες δεν θα κερδίσουν, η ελευθερία θα νικήσει», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο “Χ” κλείνοντας με αυτό το μήνυμα την επίσκεψή του στο Ισραήλ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα εκφωνήσει ομιλία από το Οβάλ Γραφείο την Πέμπτη για την «απάντηση της χώρας του στις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ και στον συνεχιζόμενο βάναυσο πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Λευκός Οίκος.

Pres. Biden tells Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu that the U.S. will make sure Israel has what it needs to defend itself. https://t.co/S1iKV2nV7k pic.twitter.com/JRuUDnIwcQ

"Americans are grieving with you."

«Δεν μπορείτε να δείτε τις φρικαλεότητες που διέπραξαν οι τρομοκράτες της Χαμάς στο Ισραήλ τις τελευταίες δύο εβδομάδες και να μην φωνάξετε για δικαιοσύνη. Πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη» είχε επισημάνει σε προηγούμενη ανάρτησή του φροντίζοντας, όμως, να κρατήσει ισορροπίες: «Θέλω να είμαι σαφής: η συντριπτική πλειοψηφία των Παλαιστινίων δεν είναι η Χαμάς. Και η Χαμάς δεν εκπροσωπεί τον παλαιστινιακό λαό».

Απειλές Πούτιν: Οι πύραυλοί μας έχουν βεληνεκές 1.000 χλμ και φτάνουν μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο

Από την πλευρά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν καταδίκασε τη στήριξη της κυβέρνησης Μπάιντεν στην ισραηλινή πλευρά δηλώνοντας πως «όλες αυτές οι ενέργειες οδηγούν στην περαιτέρω κλιμάκωση», ενώ προχώρησε ακόμη περισσότερο εκτοξεύοντας και απειλές. «Τα αεροσκάφη μας Mig-31 είναι οπλισμένα με πυραυλικά συστήματα Kinzhal και θα αρχίσουν να περιπολούν στη Μαύρη Θάλασσα. Οι πύραυλοι αυτοί έχουν βεληνεκές άνω των 1.000 χιλιομέτρων» τόνισε ο Πούτιν μετά την αποστολή από τις ΗΠΑ ισχυρών αεροπλανοφόρων στη Μεσόγειο προς υποστήριξη του Ισραήλ. «Αυτό δεν αποτελεί απειλή, αλλά προσπάθεια να διατηρήσουμε τον έλεγχο της κατάστασης στη Μεσόγειο» συμπλήρωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

ΗΠΑ: 400 συλλήψεις Αμερικανοεβραίων στο Καπιτώλιο – Εισέβαλαν ζητώντας κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Στη σύλληψη 400 ατόμων προχώρησε την Τετάρτη η αστυνομία στο Καπιτώλιο, στην Ουάσινγκτον, μετά τη συγκέντρωση έξω από το κτίριο αλλά και μέσα σε αυτό που πραγματοποιήσαν Αμερικανοεβραίοι, καλώντας το νομοθετικό σώμα να ζητήσει κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Μέσα στο κτίριο μπήκαν μερικές εκατοντάδες Αμερικανοεβραίοι που πραγματοποίησαν διαμαρτυρία. Μεταξύ τους ήταν και 20 ραβίνοι που προσεύχονταν.

Οι συγκεντρωμένοι τόνιζαν ότι δεν θα φύγουν αν δεν ικανοποιηθεί το αίτημά τους. Ζητούν την ανακωχή σαν πρώτο βήμα «για να σταματήσει η συνεχιζόμενη γενοκτονία από τον ισραηλινό στρατό των πάνω από 2 εκατ. Παλαιστινίων στην πολιορκημένη Γάζα». Στη διαμαρτυρία είχαν καλέσει οι οργανώσεις Jewish Voice for Peace και If Not Now που είναι υπέρ της ελεύθερης Παλαιστίνης.

About 300 people were arrested by U.S. Capitol Police during a demonstration against the Israel-Hamas war, authorities say.

The demonstration at the Cannon House Office Building follows a similar event at the White House earlier this week that also resulted in dozens of arrests. pic.twitter.com/Vz51PBUnBH

— ABC News (@ABC) October 18, 2023