Πραξικόπημα Σουδάν: Υπό κράτηση ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί

Ο πρωθυπουργός του Σουδάν, ο Αμπντάλα Χάμντοκ, επιβεβαιώθηκε από το γραφείο του ότι έχει τεθεί σε κατ’ οίκον κράτηση, μετέδωσε η αραβόφωνη υπηρεσία του Sky News επικαλούμενη ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

>>> Κατεβάστε τώρα το application της offsite - ΕΔΩ για Android & ΕΔΩ για iOS

Νωρίτερα, το υπουργείο Πληροφοριών του Σουδάν επιβεβαίωσε πως έχουν συλληφθεί τα περισσότερα από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου και του συμβουλίου εθνικής κυριαρχίας, που ανέλαβε τη δημοκρατική μετάβαση της χώρας μετά την ανατροπή του Όμαρ Ελ Μπασίρ το 2019.

This is what sets #Sudan 🇸🇩 apart from earlier military coups, such as in Mali or Guinea. The pro-democracy movement is strong here and anti-coup resistance is taking place from the very first hour.#SudanCoup https://t.co/qQqzg85dxv

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) October 25, 2021