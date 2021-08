Προσφυγικές τραγωδίες δίχως τέλος στη Μεσόγειο

Δεκαοκτώ άνθρωποι που προσπαθούσαν να φθάσουν στην Ευρώπη έχασαν τη ζωή τους σε νέο προσφυγικό ναυάγιο ανοικτά των δυτικών ακτών της Λιβύης. Περισσότεροι από 400 πρόσφυγες διασώθηκαν, εν τω μεταξύ, τις τελευταίες ημέρες ανοιχτά του Μαρόκου, ενώ εκατοντάδες άλλοι έφτασαν στο ιταλικό νησί της Λαμπεντούζα.

«Δεκαέξι μετανάστες ανάμεσά τους μία γυναίκα και ένα παιδί χάθηκαν [την Κυριακή] ανοικτά της Ζουάρα, 48 μετανάστες επέζησαν» είχε αναφέρει χθες, Δευτέρα, σε ανάρτησή του στο Twitter ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΙΟΜ), επικαλούμενος την καταμέτρηση του συστήματος δεδομένων του Missing Migrants Project.

📢Yet another shipwreck in the Central Mediterranean!

Last night 16 migrants, including a woman and a child, went missing off the coast of Zuwara, 48 migrants survived.#StopMigrantDeaths pic.twitter.com/2owRx8ChKk

— Missing Migrants Project (@MissingMigrants) August 23, 2021