«Προσωπική υπόθεση» για τον Πούτιν η έκρηξη στη γέφυρα

Χαρακτήρα προσωπικής προσβολής φαίνεται να αποδίδει ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν στην τρομακτική έκρηξη της γέφυρας της Κριμαίας, επιταχύνοντας ραγδαία στο εξής τις όποιες αποφάσεις του αναφορικά με το επίπεδο κλιμάκωσης της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» στην Ουκρανία.

Δύο εικοσιτετράωρα μετά την «αποκαθήλωση» του «συμβόλου της ρωσικής ισχύος», δηλαδή την πρωτοφανή έκρηξη στη γέφυρα του Κερτς, που συνδέει την προσαρτημένη από το 2014 χερσόνησο της Κριμαίας με τη Ρωσική Ομοσπονδία, ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναμένεται να προεδρεύσει σήμερα, Δευτέρα, του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, έχοντας προηγουμένως κατατάξει το συμβάν του Σαββάτου στην κατηγορία των «τρομοκρατικών πράξεων». Από τη στιγμή, μάλιστα, που ο Ρώσος Πρόεδρος ενέδυσε με το μανδύα της «τρομοκρατίας» το χτύπημα στη γέφυρα της Κριμαίας, στρατιωτικοί αναλυτές προεξοφλούν ότι θα ακολουθήσουν σειρά από σκληρά αντίμετρα από πλευράς της Μόσχας κι ενώ ο ένας μετά τον άλλο οι Ρώσοι προπαγανδιστές ζητούν από τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου να «δείξει τα δόντια» του στους Ουκρανούς.

«Επικίνδυνη στιγμή»

Παρότι ο Εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, όταν ρωτήθηκε αν η «τρομοκρατική πράξη» απέναντι στη γέφυρα μπορεί να απαντηθεί με πυρηνικά όπλα, είπε ότι η ερώτηση είχε τεθεί με εσφαλμένο τρόπο, εντούτοις για «επικίνδυνη στιγμή» κάνουν λόγο τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά δίκτυα του πλανήτη, εκτιμώντας ότι ο Ρώσος Πρόεδρος ερμηνεύει ως «προσωπική προσβολή» την προσπάθεια ανατίναξης της γέφυρας, όπως υπογραμμίζει το CNN.

Η προσωπική, αυτή διάσταση του συμβάντος σε σχέση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν έγκειται στο γεγονός ότι ο ίδιος υπήρξε ο εμπνευστής και θεμελιωτής της γέφυρας της Κριμαίας, ενώ η σύνδεση -οδική και σιδηροδρομική- της Κριμαίας με τη Ρωσία απηχεί πλήρως το κεντρικό ιδεολογικό αφήγημά του, ότι δηλαδή η Ουκρανία αποτελεί «αναπαλλοτρίωτο μέρος της δικής μας ιστορίας, πολιτισμού και πνευματικού χώρου», όπως επανέλαβε για τελευταία φορά ο Ρώσος Πρόεδρος στις 21 Φεβρουαρίου, προκειμένου να αιτιολογήσει την επικείμενη τότε εισβολή του στη γειτονική χώρα.

Παράλληλα, η γέφυρα της Κριμαίας κόστισε στο Ρώσο Πρόεδρο περίπου 4 δισ. δολάρια, τα οποία η Ρωσία δαπάνησε, ώστε να οδηγήσει την Ουκρανία κατά την «ιστορική μοίρα» της, δηλαδή στην αυλή του Κρεμλίνου, όπου ο Βλαντιμίρ Πούτιν θεωρεί ότι μόνο ανήκει, ακολουθώντας τα χνάρια του Μεγάλου Πέτρου. Αυτή η διάχυτη αίσθηση της ιδιοκτησίας της Ουκρανίας στο μυαλό του Ρώσου ηγέτη συνιστά τον πυρήνα των όποιων αντίποινων αποφασιστούν σήμερα, καθώς για το Κρεμλίνο η έκρηξη του Σαββάτου παραβιάζει ανοιχτά το ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο της Ρωσίας του Πούτιν.

Για το λόγο αυτό, ο Ρώσος Πρόεδρος θα προεδρεύσει ο ίδιος σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο συνεδριάζει πλέον σε εβδομαδιαία βάση, προκειμένου να επιλαμβάνεται άμεσα των όποιων προβληματικών καταστάσεων στο θέατρο του πολέμου. Ταυτόχρονα, η χθεσινή αποστροφή του Βλαντιμίρ Πούτιν ότι «οι δράστες, οι αυτουργοί και οι εντολείς είναι οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες» αναφορικά με τους εντολείς της επίθεσης στη γέφυρα της Κριμαίας, θα κατευθύνει στο εξής τους στόχους που θα πλήττει η Ρωσική Ομοσπονδία στην Ουκρανία, η οποία βάλλει τις τελευταίες ώρες κατά σημείων μαζικού ενδιαφέροντος με παρόντες δεκάδες αμάχους, παρά σε αμιγώς στρατιωτικούς στόχους.

Λίφτινγκ στη βιτρίνα

Χωρίς να αμφισβητείται ο θυμός του Ρώσου Προέδρου, την ίδια ώρα το Κρεμλίνο κατέβαλε τιτάνια προσπάθεια αφενός να συγκρατηθούν τα κύματα οργής των υψηλόβαθμων αξιωματούχων τις πρώτες ώρες από την έκρηξη και αφετέρου να υποβαθμιστεί επικοινωνιακά όσο το δυνατόν περισσότερο το πλήγμα στο κύρος και το γόητρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Έτσι, μια πολυπληθής ομάδα για τη διαχείριση «έκτακτης ανάγκης» έφτασε στο σημείο από τα πρώτα λεπτά με εντολή του Ρώσου Προέδρου, ενώ δύτες βούτηξαν χθες στα νερά, για να διαπιστώσουν αν και κατά πόσο έχουν επηρεαστεί τα θεμέλια της γέφυρας από το ωστικό κύμα της έκρηξης.

