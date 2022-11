Πρωτοφανής χιονοθύελλα στη Νέα Υόρκη: 3 νεκροί από το κρύο (VID)

Χιονοθύελλα πλήττει τη Νέα Υόρκη, με το χιόνι να ξεπερνάει το 1,5 μέτρο στις περισσότερες περιοχές.

Ιστορική χιονοθύελλα πλήττει τη Νέα Υόρκη, με περιοχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια να έχουν «πνιγεί» από το πυκνό χιόνι.

Η χιονοθύελλα έχει παραλύσει τη Νέα Υόρκη, ενώ σε ορισμένες περιοχές το χιόνι αναμένεται να φτάσει και τα 2 μέτρα.

Σύμφωνα με το CBSnews, 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Αξιωματούχος είπε ότι δύο κάτοικοι πέθαναν μετά από καρδιακά προβλήματα, ενώ προσπαθούσαν να απομακρύνουν το χιόνι και προειδοποίησε ότι το χιόνι είναι βαρύ και μπορεί να είναι επικίνδυνο.

Ο δήμαρχος του Μπάφαλο, Μπάιρον Μπράουν, δήλωσε στο CNNi ότι, παρόλο που οι κάτοικοι της πόλης είναι συνηθισμένοι στο βαρύ χιόνι, αυτό είναι «πολύ περισσότερο από ό,τι συνήθως έχουμε».

Λόγω της έντονης κακοκαιρίας, δεκάδες πτήσεις από και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπάφαλο ακυρώθηκαν, καθώς επιδεινώθηκαν οι συνθήκες, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του αεροδρομίου. Οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι έχουν κλείσει για τη διασφάλιση της προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

BREAKING: Orchard Park, home to the Buffalo Bills, records New York State record of 66 inches of snow in the last 24 hours. #weather #NewYork #BuffaloStorm2022 #BuffaloNY #NYwxpic.twitter.com/uxvlgA7YRN

— NEWS ALL TIME (@NEWS_ALL_TIME) November 20, 2022