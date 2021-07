Πύρινη κόλαση στην Τουρκία - 3 νεκροί

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μια δασική πυρκαγιά, η οποία μαίνεται σήμερα για δεύτερη ημέρα στη νότια Τουρκία, όπως δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας Μπεκίρ Πακντεμιρλί και η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών AFAD, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης και κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Πάνω από 100 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν καθώς είχαν ανάγκη από ιατρική φροντίδα ή υπέστησαν ζημιές οι περιουσίες τους από τη φωτιά.

Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι συνέβαλαν στην εξάπλωση της φωτιάς γύρω από την πόλη Μαναβγκάτ, που βρίσκεται 75 χιλιόμετρα ανατολικά της Αττάλειας, και σε γειτονικά χωριά.

At least three people were killed and hundreds have been evacuated as a forest fire rages through southern Turkey. pic.twitter.com/uY8dRRdhBa

— DW News (@dwnews) July 29, 2021