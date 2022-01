Πυρκαγιά στο αεροδρόμιο του Αμπού Ντάμπι

Τρία βυτιοφόρα μεταφοράς καυσίμων εξερράγησαν σήμερα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι, και μια πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή του διεθνούς αεροδρομίου του Αμπού Ντάμπι, έπειτα από επίθεση με drones που εξαπέλυσαν οι σιίτες αντάρτες Χούθι της Υεμένης εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Οι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι άλλοι τραυματίστηκαν όταν εξερράγησαν τρία βυτιοφόρα στη βιομηχανική περιοχή Μουσάφαχ, κοντά στις αποθήκες της πετρελαϊκής εταιρείας ADNOC, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο WAM των Εμιράτων, το οποίο διευκρίνισε ότι οι νεκροί είναι δύο Ινδοί και ένας Πακιστανός.

Εικόνες που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πυκνό, μαύρο καπνό να υψώνεται από την περιοχή Μουσάφαχ.

«Στις αρχικές έρευνες εντοπίστηκαν κομμάτια ενός μικρού αεροσκάφους, το οποίο ενδεχομένως να ήταν drone, και στα δύο σημεία. Αυτό ενδέχεται να προκάλεσε την έκρηξη και την πυρκαγιά», εξήγησε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της που μεταδόθηκε από το WAM.

Από τα περιστατικά «δεν έχουν σημειωθεί σημαντικές ζημιές» και έχει ξεκινήσει έρευνα, πρόσθετε η ανακοίνωση.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, που μάχεται ενάντια σε έναν υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμό στον οποίο συμμετέχουν και τα Εμιράτα, δήλωσε ότι οι αντάρτες εξαπέλυσαν «μια ευρεία στρατιωτική επιχείρηση βαθιά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα» και πρόσθεσε ότι τις επόμενες ώρες θα ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Δυνάμεις του αραβικού συνασπισμού με τη στήριξη των Εμιράτων άρχισαν πρόσφατα να συμμετέχουν στις μάχες κατά των Χούθι στις επαρχίες Μάριμπ και Σάμπουα της Υεμένης.

Τα Εμιράτα έχουν μειώσει σημαντικά από το 2019 τη στρατιωτική τους παρουσία στην εμπόλεμη χώρα, αλλά εξακολουθούν να εκπαιδεύουν και να εξοπλίζουν τις ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης.

Οι Χούθι έχουν εξαπολύσει πολλές επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και έχουν απειλήσει να επιτεθούν και στα Εμιράτα.

Τον Ιούλιο του 2018 τα Εμιράτα διέψευσαν αναφορές, σύμφωνα με τις οποίες οι Χούθι επιτέθηκαν στο αεροδρόμιο του Αμπού Ντάμπι με drone. Ένα μήνα αργότερα το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας των Εμιράτων ανακοίνωσε ότι λειτουργεί κανονικά, αφού μέσα που ελέγχονται από τους Χούθι μετέδωσαν ότι οι αντάρτες επιτέθηκαν εναντίον του με drone.

Τον Δεκέμβριο του 2017 οι σιίτες αντάρτες ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πύραυλο Κρουζ εναντίον πυρηνικού εργοστασίου στο Αμπού Ντάμπι, κάτι που διέψευσαν και πάλι οι αρχές των Εμιράτων.

