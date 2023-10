Reuters: Ισραήλ, ΗΠΑ & Αίγυπτος συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός - Διαψεύδει ο Νετανιάχου

Σε ένα επικίνδυνο σπιράλ που απειλεί με αποσταθεροποίηση την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με εμπλοκή και τρίτων περιφερειακών δυνάμεων, έχουν οδηγήσει η αιφνιδιαστική δολοφονική επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου και η σφοδρή αντίδραση του Ισραήλ, που αντιμετωπίζει τώρα το δίλημμα για το αν θα κλιμακώσει και σε ποια έκταση τη στρατιωτική δράση με χερσαία επέμβαση στη Λωρίδα της Γάζας.

Εν τω μεταξύ σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται δύο Αιγύπτιους αξιωματούχους, ΗΠΑ, Ισραήλ και Αίγυπτος συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρος από τις 9 το πρωί προκειμένου να συμπέσει με το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα. Ωστόσο σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρεται: «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εκεχειρία και ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι δεν θα στοχοθετεί για κάποιες ώρες σήμερα τους δρόμους που οδηγούν από το βόρειο τμήμα της Γάζας στο νότιο

Ο στρατός του Ισραήλ, ωστόσο, ανακοίνωσε νωρίτερα ότι θα «αποφύγει» να πλήξει τους οδικούς άξονες που συνδέουν το βόρειο με το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, την ώρα που ετοιμάζει χερσαία επιχείρηση εναντίον του θύλακα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις «θα αποφύγουν να στοχοθετήσουν τους καθορισμένους άξονες από τις 08:00 ως τις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας)», δήλωσε ο Αβιχάι Αντραέ εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στην πλατφόρμα X.

«Για την ασφάλειά σας εκμεταλλευθείτε αυτό το διάστημα για να μετακινηθείτε από τα βόρεια και την πόλη της Γάζας προς τον νότο», πρόσθεσε.

Σε άλλη του ανακοίνωση ο στρατός επεσήμανε ότι έχει ορίσει δύο οδούς για την απομάκρυνση των πολιτών της Γάζας.

Το Ισραήλ έχει ζητήσει από τους κατοίκους του βόρειου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας – περίπου 1,1 εκατ. ανθρώπους—να μετακινηθούν προς τα νότια, σημειώνοντας ότι πλήττει την πόλη της Γάζας με στόχο να καταστρέψει τα επιχειρησιακά κέντρα του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς.

Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι περισσότερο από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στη Γάζα σε διάστημα μίας εβδομάδας.

Εξάλλου το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι 2.750 κάτοικοι του θύλακα έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου και 9.700 έχουν τραυματιστεί.

Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ισραήλ.

Πόσο ασφαλή είναι τα σύνορά μας

Στο μεταξύ, η φωτιά που άναψε στη γειτονιά μας έχει σημάνει συναγερμό στην Αθήνα ώστε να υπάρξει αποτελεσματική διαχείριση των όποιων προκλήσεων βρεθεί αντιμέτωπη η χώρα μας, με πρώτη βεβαίως το ενδεχόμενο μεταναστευτικών ροών από Παλαιστινίους της Γάζας. Το ΚΥΣΕΑ που συνεδρίασε την περασμένη Πέμπτη υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη επιβεβαίωσε την εγρήγορση των δυνάμεων ασφαλείας της χώρας για την αυστηρή επιτήρηση των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της χώρας.

Η τωρινή σύγκρουση Ισραήλ - Χαμάς ξεπερνά κάθε άλλη του παρελθόντος καθώς έχει σαφείς γεωπολιτικές συνέπειες και φυσικά η κλιμάκωσή της θα έχει και σοβαρότατες συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία, η οποία μετά την πανδημία και τον πόλεμο στην Ουκρανία παλεύει να αποφύγει την ύφεση.

The lengths Hamas is willing to go in order to commit war crimes are visible even from outer space. pic.twitter.com/7c3oLeUeVQ

— Israel Defense Forces (@IDF) October 16, 2023