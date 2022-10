Ρίσι Σούνακ: «Σαν πολιτικό ρομπότ με ξύλινο λόγο»

Ο Ρίσι Σούνακ είναι ο τρίτος πρωθυπουργός που θα κληθεί να αναλάβει την «καυτή πατάτα» της διακυβέρνησης της Μεγάλης Βρετανίας μέσα σε δύο μήνες. Ο νέος ηγέτης του Συντηρητικού κόμματος σε μία ομιλία που η διάρκεια της ήταν σχεδόν 1:50 λεπτό εμφναίστηκε «ενωτικός» και «ταπεινός» θέλοντας με αυτό τον τρόπο να αλλάξει στρατηγική από την προκάτοχό του Λιζ Τρας αλλά και τον Μπόρις Τζόνσον.

Τι είπε στην ομιλία του

Στην πρώτη του ομιλία ο Ρίσι Σούνακ από τη θέση του επικεφαλής των Τόρις, υποσχέθηκε να υπηρετήσει «με ακεραιότητα και ταπεινότητα», καθώς λέει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει «βαθιά οικονομική πρόκληση». Ξεκίνησε τον λόγο του αποτίοντας φόρο τιμής στη Λις Τρας και την ηγεσία της, λέγοντας ότι υπηρέτησε «υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες». «Αισθάνεται ταπεινός που εξελέγη αρχηγός του Συντηρητικού και Ενωτικού κόμματος» είπε και συνέχισε λέγοντας πως είναι το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής του «να μπορώ να υπηρετήσω το κόμμα που αγαπώ και να δώσω πίσω στη χώρα στην οποία οφείλω τόσα πολλά».

Παράλληλα όπως είπε, «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αντιμετωπίζουμε μια βαθιά οικονομική πρόκληση. Τώρα χρειαζόμαστε σταθερότητα και ενότητα. Και θα βάλω ως ύψιστη προτεραιότητά μου να ενώσω το κόμμα μας και τη χώρα μας. Γιατί μόνο έτσι θα ξεπεράσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και θα χτίσουμε ένα καλύτερο, πιο ελπιδοφόρο μέλλον για τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Δεσμεύομαι ότι θα σας υπηρετήσω με ακεραιότητα και ταπεινότητα και θα εργάζομαι μέρα με τη μέρα για να αποδώσω τον βρετανικό λαό».

«Πυρά» από τα βρετανικά ΜΜΕ

Την ίδια ώρα ο βρετανικός Τύπος σχολιάζοντας την ομιλία του ανέφερε ότι ήταν γεμάτη από αμηχανία και χωρίς χαρακτήρα. Μάλιστα τα βρετανικά ΜΜΕ σχολίασαν ακόμα και το γεγονός ότι ο Σούνακ διάβαζε τα λόγια του από autoque. Αυτό φάνηκε και στο βίντεο ενώ έκανε και μία αμήχανη παύση μόλις ολοκλήρωσε την ομιλία του.

Από την πλευρά της η πολιτική συντάκτρια του Sky News Λιζ Μπέιτς σχολιάζοντας το συγκεκριμένο γεγονός είπε ότι ήταν «σαν να παρακολουθείς ένα πολιτικό ρομπότ» και πρόσθεσε ότι αργά ή γρήγορα ο Σούνακ θα αναγκαστεί να βγει στο προσκήνιο της βρετανικής πολιτικής σκηνής. Την ίδια ώρα ο Guardian σχολίασε πως «αυτό μόλις και μετά βίας μετράει ως ομιλία. Ο λόγος του Σούνακ ήταν ξύλινος και το περιεχόμενο των λεγομένων του δεν κατάφερε να απομακρυνθεί από τα κλισέ».

Παρ΄ολα αυτά ο Guardian σχολιάζει ως θετικό το γεγονός ότι ο Σούνακ ευχαρίστησε την προκάτοχό του Λιζ Τρας. Πιο συγκεριμένα είπε ότι οι ευχαριστίες του ήταν γενναιόδωρες, ενώ σχολιάζοντας την αναφορά αναφορικά με την «ακεραιότητα και ταπεινότητα», αυτό σύμφωνα με τον Guardian «υποδηλώνει ότι θέλει να αποστασιοποιηθεί από τους προκατόχους του».

Ενότητα ή πεθαίνουμε» - Δραματικό μήνυμα στους Τόρις, απέκλεισε τις εκλογές

Βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής του θα είναι η επίτευξη οικονομικής σταθερότητας και στη συνέχεια η υλοποίηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε το κόμμα πριν από τις εκλογές του 2019, δήλωσε ο Ρίσι Σούνακ στην κοινοβουλευτική ομάδα των Συντηρητικών, σύμφωνα με τον βουλευτή Ίαν Ντάνκαν Σμιθ, στην πρώτη του δήλωση στους βουλευτές των Τόρις αμέσως μετά την οριστικοποίηση πως αυτός θα είναι ο νέος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας.

Rishi Sunak says he will make it his "utmost priority" to unite the party and country to build a "better, more prosperous future".

"There is no doubt we face a profound economic challenge."

Ο Σούνακ υποσχέθηκε επίσης ότι στην κυβέρνησή του θα εκπροσωπηθούν «όλες οι πτέρυγες» του κόμματος, σύμφωνα με την εφημερίδα Sun. Όπως είπε, θα επικεντρωθεί «στην πολιτική και όχι στις προσωπικότητες», τονίζοντας ότι το κόμμα έχει μία ευκαιρία για να πετύχει τους στόχους του. Ο Σούνακ έκανε έκκληση ενότητας και απέκλεισε το ενδεχόμενο προκήρυξης βουλευτικών εκλογών.

Στην ομιλία του χρησιμοποίησε δραματικούς τόνους σε μία προσπάθεια να θέσει την βάση της συζήτησης και των προσδοκιών στην πραγματικότητα. «Παραμένουμε ενωμένοι ή πεθαίνουμε», είπε χαρακτηριστικά. Συνεχίζοντας έκανε ειδική αναφορά στον Τζόνσον, την Μόρντοντ και την Τρας λέγοντας: «ήταν όλοι καλοί συνάδελφοι και φίλοι των Συντηρητικών», προσθέτοντας: «Είμαστε ενωμένοι πίσω από την πολιτική και τώρα δεν μπορούμε να αντέξουμε τον διχασμό».

Νωρίτερα, ακούστηκαν δυνατές επευφημίες και χτυπήματα στα τραπέζια από τους Συντηρητικούς βουλευτές στην αίθουσα, καθώς ο Sir Graham Brady ανακοίνωσε ότι έλαβαν μόνο μία υποψηφιότητα για τον νέο αρχηγό του κόμματος. Ως εκ τούτου, δήλωσε ότι ο Ρίσι Σούνακ είναι ο επόμενος αρχηγός του κόμματος και είπε ότι θα απευθυνθεί στους βουλευτές των Τόρις σύντομα όπως και έγινε.

Η απερχόμενη πρωθυπουργός Λιζ Τρας συνεχάρη τον Σούνακ για την εκλογή του στην ηγεσία των Συντηρητικών και εξέφρασε «την πλήρη στήριξή της» στο πρόσωπό του, με ανάρτησή της στο Twitter.

Congratulations @RishiSunak on being appointed as Leader of the Conservative Party and our next Prime Minister.

You have my full support.

— Liz Truss (@trussliz) October 24, 2022