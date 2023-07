Ρόδος: Τρία τα μέτωπα της φωτιάς - Εκκενώθηκαν 12 οικισμοί - Με drone η «μάχη» στο σκοτάδι

Σε τρία μέτωπα εξακολουθεί να καίει για 6η μέρα η μεγάλη φωτιά στη Ρόδο, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί 12 οικισμοί. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνοντας το έργο της Πυροσβεστικής, με την φωτιά να κινείται με μεγάλη ταχύτητα.

Συγκεκριμένα έχουν εκκενωθεί οι οικισμοί: Κιοτάρι, Γεννάδι, Πυλώνας, Λάερμα, Λάρδος, Λίνδος, Κάλαθος, Μαλώνα, Ασκληπιείο, Πεύκος, Μάσσαρη, Χαράκι. Στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν 10 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, καθώς και 266 πυροσβέστες με 16 πεζοπόρα τμήματα και 49 οχήματα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία προχώρησε στην μεγαλύτερη επιχείρηση εκκένωσης που έχει γίνει ποτέ στη χώρα, απομακρύνοντας από τα μέτωπα της φωτιάς περισσότερους από 19.000 κατοίκους του νησιού και τουρίστες. Οι 16.000 μεταφέρθηκαν με επίγεια μέσα και οι 3.000 με πλωτά, ενώ η πυρκαγιά βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη.

Ανέλαβε δράση το κινητό επιχειρησιακό Κέντρο Όλυμπος

Με το πλοίο της γραμμής έφτασε στη Ρόδο και ύστερα από 15 ώρες ταξιδιού πολυάριθμη δύναμη της Πυροσβεστικής με οχήματα, πυροσβέστες, επίλεκτες ομάδες και αστυνομικούς. Περισσότερα από 10 οχήματα με 40 πυροσβέστες αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Ρόδου. Οι 20 κατευθύνονται άμεσα στο μέτωπο και οι υπόλοιποι θα επιχειρήσουν σε 24 ώρες.

Παράλληλα, στο νησί έφτασε και η επίλεκτη ομάδα Λέων με 3 τμήματα, καθώς και το κινητό επιχειρησιακό κέντρο Όλυμπος με 6 άτομα. Ο Όλυμπος στήνει το αρχηγείο του σε κεντρικό σημείο της Ρόδου και από εκεί θα κατευθύνει τις επιχειρήσεις σε συνεννόηση με το κέντρο στην Αθήνα.

Στη «μάχη» και drone με θερμικές κάμερες

Στην πολυάριθμη δύναμη που κατέπλευσε στο νησί, περιλαμβάνονται και τρεις χειριστές με drone που θα δίνουν σήμα στον Όλυμπο και στα κεντρικά της Αθήνας. Τα drone θα επιχειρούν ουσιαστικά τη νύχτα, όπου με θερμικές κάμερες θα εντοπίζουν εστίες και θα καθοδηγούν τα πεζοπόρα τμήματα, ενώ την ίδια ώρα θα περιπολούν για να τα ανακατευθύνουν σε περίπτωση που τους πλησιάζει η φωτιά.

Εκτός από τις πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν και αστυνομικοί. Συνολικά 16 άτομα από τη ΔΙΑΣ και 8 από την ΟΠΚΕ.

Τις επόμενες ώρες θα μεταβούν στη Ρόδο κι άλλα κλιμάκια αντιμετώπισης εμπρησμών, ενώ ήδη λαμβάνονται καταθέσεις για να διαπιστωθεί πώς και από πού ξεκίνησαν οι φωτιές κι αν υπάρχει περίπτωση εμπρησμού.

Τρία τα μέτωπα - Δύο εμπνέουν μεγαλύτερη ανησυχία

Τα δύο μέτωπα που προβληματίζουν την Πυροσβεστική είναι στον Απόλλωνα και στα Λάερμα, ενώ εκκενώθηκε η ιερά μονή Θαρρί με 4 μοναχούς. Σύμφωνα με τις δυνάμεις που επιχειρούν επί τόπου, τα μέτωπα που καίνε προέρχονται από αναζωπυρώσεις.

Η εικόνα είναι καλύτερη σήμερα στο Κιοτάρι, όμως η καταστροφή που έχει αφήσει πίσω της η πύρινη λαίλαπα είναι αποκαρδιωτική. Εχουν καεί πολλά σπίτια, ενώ τουλάχιστον μία ξενοδοχειακή μονάδα έχει υποστεί πολύ μεγάλες υλικές ζημιές, με το μισό κτηριακό συγκρότημα να έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Εικόνες από τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων

Στο νησί βρίσκεται κυβερνητικό κλιμάκιο που απαρτίζεται από τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Διευθυντή Γραφείου Πρωθυπουργού Γιάννη Μπρατάκο, τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για την Κρατική Αρωγή Χρήστο Τριαντόπουλο και την υφυπουργό Τουρισμού Έλενα Ράπτη. Εκεί βρίσκεται ήδη και ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Παππάς.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση σε ό,τι αφορά τα Λάερμα όπως επιβεβαιώνεται από την πυροσβεστική που ολοκλήρωσε έλεγχο, το χωριό εσωτερικά είναι ανέπαφο. Μόνο περιμετρικά έχουν καεί 1-2 εγκαταλελειμμένες αποθήκες.

Νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί εκκένωση των χωριών της Λίνδου και της Καλάθου καθώς και του οικισμού των Πεύκων, ενώ είχε προηγηθεί μήνυμα από το 112 για τους οικισμούς Γεννάδι και Κιοτάρι.

Εκτός από το τηλέφωνο επικοινωνίας 0030 - 210 3681730, η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών έχει θέσει στη διάθεση των ξένων πολιτών που έχουν ανάγκη αρωγής και τα τηλέφωνα 210-3681259 και 210-3681350.

Εξυπηρέτηση των τουριστών στο αεροδρόμιο

Εντός του Διεθνούς Αερολιμένα της Ρόδου, στον τερματικό σταθμό 1, τέθηκε ήδη σε λειτουργία γραφείο εξυπηρέτησης ξένων πολιτών (Help Desk) του Υπουργείου Εξωτερικών. Το γραφείο θα διευκολύνει και θα συντονίζει, σε συνεργασία με τις οικείες Πρεσβείες, την έγκαιρη αναχώρηση αλλοδαπών επισκεπτών, οι οποίοι έχουν απολέσει τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα. To Help Desk, επικεφαλής του οποίου θα είναι η κα Κατερίνα Τζίμα, Σύμβουλος Πρεσβείας, στελεχώθηκε με κλιμάκιο υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών που μετέβησαν ήδη στη Ρόδο.

Αλλοδαποί υπήκοοι που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με το Help Desk μπορούν να καλέσουν στα εξής τηλέφωνα:

+30 6985889650 / 6983209611

Σε περίπτωση ιδιαίτερα έκτακτης ανάγκης επικοινωνίας με το Help Desk, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός τηλεφώνου / WhatsApp: +306977960941

H Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών παραμένει από χθες, όταν και ενεργοποιήθηκε, σε λειτουργία. Οι ξένοι υπήκοοι μπορούν να επικοινωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα: +30 210 368 1350 / +30 210 368 1259 / +30 210368 1730.

Έλληνες και ξένοι πολίτες σε άμεσο κίνδυνο παρακαλούνται να επικοινωνούν απευθείας και αποκλειστικά με την Πολιτική Προστασία στο τηλέφωνο +30 2131331200.

Cnn.gr