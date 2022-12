Ρωσία: Εκρήξεις στην αεροπορική βάση Ένγκελς

Αναφορές για εκρήξεις στην αεροπορική βάση Ένγκελς, στη ρωσική περιφέρεια Σαράτοφ -η οποία απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας- μετέδωσε πριν από λίγο το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Η βάση Ένγκελς βρίσκεται περίπου 730 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας. Είναι μία από τις δύο βάσεις στρατηγικών βομβαρδιστικών της Ρωσίας, ενώ η άλλη βρίσκεται στη ρωσική Άπω Ανατολή.

A video caught an explosion near Engels airbase in Russia. pic.twitter.com/DGHUVyUoZR — Isreal Perez (@IsrealPerez8) December 26, 2022

Another video of the #Ukrainian strike on Engels Airfield, deep in #Russia. Huge explosion after what sounds (possibly) like incoming rocketry. Ambulances accompanied by units of the Ministry of Emergency Situations of the #Russian Federation have arrived at the scene.#Ukraine pic.twitter.com/X5GpwRvlD4 — Stepan Gronk (@StepanGronk) December 26, 2022

Ο ουκρανικός ιστότοπος RBC μεταδίδει βίντεο που υποστηρίζει ότι καταγράφουν τη στιγμή που ηχούν σειρήνες για αεροπορική επιδρομή και λίγο αργότερα διακρίνεται μια ισχυρή έκρηξη.

Το πρακτορείο Reuters υπογραμμίζει ότι, μέχρι στιγμής, από τη ρωσική πλευρά δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι αναφορές για τις εκρήξεις.

The moment of a grenade explosion near the cafe "Lyudmila" in the village of Podgorensky in the #Voronezh region of #Russia.#Ukraine #SlavaUkrainii pic.twitter.com/SG4pzWD1aI — Stepan Gronk (@StepanGronk) December 26, 2022

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ