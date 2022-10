Ρωσία: HB και Ουκρανία εκτέλεσαν την επίθεση στην Σεβαστούπολη

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας κατηγόρησαν σήμερα (28/10) την Ουκρανία και τη Βρετανία για τη μαζική επίθεση με μη drones εναντίον του στόλου της Μαύρης Θάλασσας, στην Σεβαστούπολη, στην Κριμαία.

Η Ρωσία υποστήριξε πως από την επίθεση αυτή στην Σεβαστούπολη προκλήθηκαν «μικρές ζημιές» σε ένα πλοίο.

Smoke rises from the military harbour in Russian-occupied Sevastopol this morning. Russian media report that Russian flagship the Admiral Makarov was hit in an apparent Ukrainian airstrike on the Crimean base of Russia’s Black Sea Fleet pic.twitter.com/RqVa9UlDC7

⚡️An explosion in the bay of temporarily occupied Sevastopol at the base of Russian warships this night.

Several ships of the Black Sea Fleet of the Russian Federation, including the Admiral Makarov frigate, were damaged, — journalist Tsaplienko reports. pic.twitter.com/6SXb0GDReK

