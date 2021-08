Ρωσία: Μία νεκρή και 18 τραυματίες από έκρηξη σε λεωφορείο (vid)

Τουλάχιστον μια γυναίκα έχασε τη ζωή της – υπέκυψε αφού διακομίστηκε σε νοσοκομείο – και άλλοι 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τρεις είναι σε σοβαρή κατάσταση, κατά τον ως τώρα απολογισμό των Αρχών μετά την έκρηξη που σημειώθηκε περί τις 21:30 χθες Πέμπτη σε αστικό λεωφορείο στην πόλη Βορόνεζ της Ρωσίας, 500 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας.

❗️🇷🇺 WARNING: The moment of the bus explosion in Voronezh caught on video#Russia https://t.co/GpkNK41q8H pic.twitter.com/SOasYDUdyZ

— The RAGEX (@theragex) August 12, 2021