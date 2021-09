Ρωσία: Οκτώ νεκροί από την επίθεση ενόπλου σε πανεπιστήμιο

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν σήμερα όταν ένας ένοπλος φοιτητής άνοιξε πυρ μέσα σε ένα πανεπιστήμιο της πόλης Περμ της Ρωσίας, σύμφωνα με τη Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή.

Ο ένοπλος σκοτώθηκε από τις αρχές καθώς προέβαλε αντίσταση κατά την προσπάθεια σύλληψής του, όπως δήλωσε στο πρακτορείο Ρόιτερς το γραφείο Τύπου του πανεπιστημίου.

Το πανεπιστήμιο Perm State βρίσκεται σε απόσταση 1.300 χιλιομέτρων ανατολικά της Μόσχας.

