Ρωσία: Πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση

Πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στην πόλη Ανγκάρσκ, στην περιφέρεια Ιρκούτσκ της Ρωσίας, κοντά στη Βαϊκάλη, στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους τέσσερις, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μονάδα επεξεργασίας της Angarsk Petrochemical Company, που έχει έκταση 2.500 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με τον Ιγκόρ Κόμπζεφ, τον περιφερειάρχη της Ιρκούτσκ.

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

This oil refinery in Angarsk, Russia, has caught fire. #Angarsk #Russia pic.twitter.com/dFw0T6xHP6

— (((Tendar))) (@Tendar) November 27, 2022