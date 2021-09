Ρωσία: Τα στρατιωτικά γυμνάσια με Λευκορωσία «ανησυχούν» τη Δύση

Ρωσία και Λευκορωσία άρχισαν σήμερα επίσημα ευρείας κλίμακας στρατιωτικά γυμνάσια, κατά μήκος των συνόρων των δύο χωρών και στη Βαλτική Θάλασσα, διάρκειας μιας εβδομάδας, τα οποία προκαλούν ανησυχία σε μερικές χώρες του ΝΑΤΟ.

Οι ανώτατοι επικεφαλής του στρατού και από τις δύο χώρες, παρέστησαν στην τελετή έναρξης των στρατιωτικών γυμνασίων, με την ονομασία «Zapad-2021», (Δύση -2021) στο δυτικό τμήμα της Ρωσίας που έγινε με επάρσεις σημαιών και ομιλίες.

Το ενεργό μέρος των στρατιωτικών ασκήσεων, το οποίο πραγματοποιείται σε μια στιγμή αυξημένης έντασης στις σχέσεις μεταξύ Δύσης και Λευκορωσίας μετά την καταστολή της αντιπολίτευσης στην χώρα, θα αρχίσει αύριο και θα διαρκέσει έως τις 16 Σεπτεμβρίου.

