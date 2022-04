Ρωσικό καταδρομικό φλέγεται έπειτα από ουκρανικό πυραυλικό πλήγμα

Ουκρανικά πυραυλικά πλήγματα προκάλεσαν πυρκαγιά στο ρωσικό πυραυλοφόρο καταδρομικό Moskva («Μόσχα»), ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη οι ουκρανικές αρχές.

«Πύραυλοι Neptune που προστατεύουν τη Μαύρη Θάλασσα προκάλεσαν μεγάλες ζημιές σε αυτό το ρωσικό πλοίο», είπε ο ουκρανός κυβερνήτης της περιφέρειας της Οδησσού (νότια), ο Μαξίμ Μαρτσένκο.

The head of the #Odessa regional administration, Maxim Marchenko, confirms the information that the #Russian missile cruiser "Moskva" was attacked by "Neptune" anti-ship missiles and got serious damage. pic.twitter.com/N9jovoEp66

