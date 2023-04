Ρωσικό «σφυροκόπημα» με πυραύλους σε πολλές πόλεις της Ουκρανίας

Πυραυλικό πλήγμα στη Ντνίπρο της κεντρικής Ουκρανίας τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο άνθρωποι –γυναίκα και παιδί τριών ετών–, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Μπόρις Φιλάτοφ.

«Μια νεαρή κι ένα παιδί τριών ετών σκοτώθηκαν», ανέφερε ο κ. Φιλάτοφ μέσω της πλατφόρμας Telegram, χωρίς να δώσει άλλες πληροφορίες για θύματα ή ζημιές.

Στο μεταξύ, βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν μέρος πολυκατοικίας να έχει χτυπηθεί και να φλέγεται στην πόλη Ούμαν της κεντρικής Ουκρανίας, ενώ η αστυνομία ανέφερε πως έχουν σπεύσει επιτόπου οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Residential building hit by a cruise missile during the night in Uman . Seems very serious, reminds of Dnipro at first sight. Emergency services working on site (Source: Gromadske) #ukraine #uman pic.twitter.com/PT06Ggron7

