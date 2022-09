Ρωσικό Sukhoi Su-25 συντρίβεται σε χωράφι στην Κριμαία (Βίντεο)

Βίντεο με τη συντριβή ενός ρωσικού Sukhoi Su-25 κυκλοφόρησε στo Twitter τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με τον λογιαριασμό Tryxa που καλύπτει τις εξελίξεις στην Ουκρανία, το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή στην Κριμαία, όταν το ένα από τα δυο ρωσικά αεροσκάφη, που έφεραν το χαρακτηριστικό «Ζ», διακρίνεται να χάνει έδαφος και, τελικά, να συντρίβεται σε ένα χωράφι. Το άλλο συνέχισε κανονικά την πορεία του, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η κατάληξή του.

Δείτε το βίντεο

The Su-25 of the occupiers crashes in Crimea pic.twitter.com/6IKvTWjCZc

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 12, 2022