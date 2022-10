Ρωσικό θάλαμο βασανιστηρίων ανακάλυψαν Ουκρανοί (Βίντεο)

Έναν ακόμη θάλαμο βασανιστηρίων, τον οποίο οι Ρώσοι είχαν στήσει σε ένα υπόγειο, ανακάλυψαν Ουκρανοί αστυνομικοί στο χωριό Πίσκι-Ραντκίβσκι του Χαρκόβου, το οποίο απελευθέρωσαν πρόσφατα από τον ρωσικό στρατό.

«Άλλος ένας θάλαμος βασανιστηρίων των Ρώσων κατακτητών. Μετά την ανακατάληψη της περιοχής, οι αστυνομικοί μας καταγράφουν εδώ τα εγκλήματα πολέμου του στρατού των "απελευθερωτών". Όταν οι Ρώσοι στρατιώτες μπήκαν στο χωριό, έδιωξαν τους ντόπιους από τα σπίτια τους και εγκαταστάθηκαν εκεί οι ίδιοι», αναφέρει το μήνυμα της ουκρανικής Αστυνομίας στο Telegram.

Στον θάλαμο βασανιστηρίων, οι εισβολείς κρατούσαν τους κατοίκους της περιοχής σε απάνθρωπες συνθήκες. Εκεί, οι κάτοικοι εκφοβίζονταν, ξυλοκοπούνταν και κακοποιούνταν. «Οι Ρώσοι κατακτητές άφησαν πίσω τους λεηλατημένα σπίτια, βρωμιά και ακαθαρσίες - σήμα κατατεθέν της "ρωσικής ειρήνης". Και στα σπίτια όπου ζούσαν, υπήρχαν σημάδια 'Ζ' στις πόρτες», πρόσθεσε η αστυνομία.

Οι ρωσικές δυνάμεις είχαν στήσει 10 θαλάμους βασανιστηρίων στο Ιζιούμ

Στον εντοπισμό δέκα θαλάμων βασανιστηρίων που δημιουργήθηκαν από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις στο Ιζιούμ της ανατολικής Ουκρανίας προχώρησε στο Associated Press. Σύμφωνα με το οδοιπορικό του ειδησεογραφικού πρακτορείου πρόκειται για χώρους όπου οι Ρώσοι υπέβαλαν τους Ουκρανούς αιχμαλώτους και αμάχους σε ηλεκτροσόκ, εικονικούς πνιγμούς και ξυλοδαρμούς.

Το Ιζιούμ πρόσφατα έγινε γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο καθώς εντοπίστηκε ομαδικός τάφος όπου μέσα βρίσκονταν εκατοντάδες θύματα που άφησε πίσω της η ρωσική επέλαση. Το Associated Press αφότου πήρε δεκάδες συνεντεύξεις με επιζόντες και κάνοντας επιτόπια έρευνα στην περιοχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα βασανιστήρια στην πόλη της Ουκρανίας ήταν «αυθαίρετα, διαδεδομένα και ρουτίνα τόσο για πολίτες όσο και για στρατιώτες».

Το Ιζιούμ που βρίσκεται στην περιοχή του Χαρκόβου κατελήφθη από τη ρωσική πλευρά τους πρώτους μήνες της εισβολής. Ωστόσο στις 10 Σεπτεμβρίου μετά την επιτυχημένη ουκρανική αντεπίθεση πέρασε και πάλι στα χέρια του Κιέβου.

Η ρωσική υποχώρηση έδωσε τη δυνατότητα στην ουκρανική πλευρά να φέρει στη δημοσιότητα τα πειστήρια εκείνα που έδειχναν ότι υπήρξαν βασανισμοί αμάχων, την ώρα που ακόμα και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση των σορών - άνω των 400 αμάχων - που είχαν ταφεί στον ομαδικό τάφο (κάποιοι εξ' αυτών ήταν με δεμένα τα χέρια ενώ κάποιοι άλλοι με δεμένους λαιμούς).

A deep sunless pit with dates scratched into the brick wall. An underground jail reeking of urine and rotting food. A clinic. A kindergarten. A police station.

An @AP investigation located 10 Russian torture sites in Izium, Ukraine. https://t.co/mE0qnVX7SV pic.twitter.com/qorNSHbjIg

— The Associated Press (@AP) October 2, 2022