Ρωσικοί πύραυλοι «σφυροκοπούν» ουκρανικές πόλεις

Αξιωματούχοι ανακοίνωσαν πως εξαπολύθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες μαζικά ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στις περιφέρειες του Χαρκόβου και της Οδησσού, αντίστοιχα στην ανατολική και στη νότια Ουκρανία, καθώς επίσης και σε πόλεις στο δυτικό της τμήμα.

Εδώ και μήνες, η Ρωσία βομβαρδίζει με πυραύλους και με UAVs εγκαταστάσεις-κλειδιά της Ουκρανίας, προκαλώντας προβλήματα στην καθημερινότητα εκατομμυρίων Ουκρανών, ιδίως στον εφοδιασμό τους με ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και τρεχούμενο νερό.

Σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο Associated Press, σειρήνες αεροπορικής επίθεσης ηχούν από νωρίς τα ξημερώματα σε πολλές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της πρωτεύουσας, όπου οι κάτοικοι ξύπνησαν με τον ήχο των εκρήξεων. Δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής εάν κάποιοι πύραυλοι χτύπησαν στόχους στο Κίεβο ή εάν οι κρότοι προέρχονταν από την κατάρριψη πυραύλων από τα συστήματα άμυνας που ενεργοποιήθηκαν στην περιφέρεια.

Smoke rising from Kyiv thermo-electric power station this morning after Russian missiles struck at cities across Ukraine, from Dnipro to Lviv. pic.twitter.com/zAjNDVqOme

