Ρουκέτες έπληξαν τη Βαγδάτη – Κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ

Δύο ρουκέτες έπληξαν σήμερα το βράδυ την Πράσινη Ζώνη στη Βαγδάτη, την αυστηρά φυλασσόμενη και οχυρωμένη περιοχή όπου στεγάζονται οι ξένες πρεσβείες και κυβερνητικά κτίρια, μεταξύ άλλων η αμερικανική πρεσβεία, ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι ακούστηκαν δύο ηχηρές εκρήξεις και σειρήνες στην ιρακινή πρωτεύουσα.

Two explosions heard in #Baghdad via @FerasKilaniBBC, others reporting two #Katyusha rockets hit the green zone

— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 8, 2020