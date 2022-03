RT: Αναβάλλονται για την Πέμπτη οι συνομιλίες

Αναβάλλονται για την Πέμπτη οι προγραμματισμένες για σήμερα συνομιλίες μεταξύ της ρωσικής και της ουκρανικής αντιπροσωπείας, σύμφωνα με πληροφορίες από τη ρωσική πλευρά, τις οποίες μεταδίδει το Russian Today στο λογαριασμό του στο Telegram.

Παρότι οι Ρώσοι είχαν ανακοινώσει ότι πηγαίνουν στο σημείο των συνομιλιών στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας και ότι έφθασαν αργά το απόγευμα, καθώς και ότι ανοίγουν έναν ασφαλή διάδρομο για τη διέλευση των Ουκρανών, τελικά, για λόγους που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, έκαναν γνωστό ότι ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών αναβάλλεται για αύριο, Πέμπτη 3 Μαρτίου.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, οι δύο πλευρές θα συζητήσουν για κατάπαυση του πυρός όταν προχωρήσουν στις διαπραγματεύσεις.

RT correspondent reports from the location of the upcoming Russia-Ukraine negotiations near Poland-Belarus border pic.twitter.com/3u3iYylCoE

— RT (@RT_com) March 2, 2022