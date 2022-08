Σαλμάν Ρούσντι: Αποσωληνώθηκε και μπορεί να μιλάει ο συγγραφέας

Καλύτερη είναι η εικόνα της υγείας του βραβευμένου συγγραφέα Σαλμάν Ρούσντι, δύο μέρες μετά την επίθεση που δέχτηκε σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη.

Ο λογοτεχνικός πράκτοράς του Άντριου Γουάιλι, ο οποίος είχε εκφράσει το βράδυ της Παρασκευής πολλές ανησυχίες μιλώντας στους New York Times -«ο Σαλμάν θα χάσει πιθανόν ένα μάτι, τα νεύρα στο μπράτσο του έχουν κοπεί και μαχαιρώθηκε στο ήπαρ»- είπε απλώς στους NYT πως ο πελάτης του άρχισε και πάλι χθες το βράδυ να μιλάει, ενώ σύμφωνα με το BBC ο 75χρονος συγγραφέας βγήκε από τον αναπνευστήρα.

Ο δράστης της επίθεσης κατά του Σαλμάν Ρούσντι, ένας νεαρός Αμερικανός λιβανικής καταγωγής, οδηγήθηκε σε δικαστή της πολιτείας της Νέας Υόρκης, ενώπιον του οποίου δήλωσε «αθώος» για την κατηγορία της «απόπειρας φόνου» του συγγραφέα, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, αλλά μπόρεσε να πει μερικές λέξεις χθες, Σάββατο, το βράδυ.

Ο Σαλμάν Ρούσντι, ο οποίος απειλείται με θάνατο από το 1989 που το Ιράν εξέδωσε σχετικό θρησκευτικό διάταγμα (φετφά) ένα χρόνο μετά την έκδοση του βιβλίου του συγγραφέα «Σατανικοί στίχοι», μαχαιρώθηκε δέκα φορές προχθές, Παρασκευή, σε μια επίθεση που προκάλεσε αγανάκτηση στη Δύση, αλλά χαιρετίστηκε από εξτρεμιστές στο Ιράν και το Πακιστάν.

Στη διάρκεια διαδικαστικής ακροαματικής συνεδρίασης στο δικαστήριο της Τσοτόκουα, ο Χάντι Ματάρ, 24 ετών, ο οποίος διώκεται για «απόπειρα φόνου και επίθεση», εμφανίσθηκε με τη μαυρόασπρη ριγέ στολή του καταδίκου, με χειροπέδες και μάσκα και χωρίς να πει λέξη, σύμφωνα με τους New York Times και φωτογραφίες του τοπικού Τύπου.

@SalmanRushdie off ventilator and talking! Continued prayers from all @chq

— Michael Hill, Ed.D. (@MichaelHillCHQ) August 14, 2022