Σάλος με βίντεο από πάρτι σε πισίνα με εκατοντάδες καλεσμένους

Οι αρχές της πολιτείας του Μιζούρι, στις κεντρικές ΗΠΑ, αντέδρασαν σφόδρα μετά τη δημοσιοποίηση ενός viral βίντεο, με πρωταγωνιστές εκατοντάδες ανθρώπους που συμμετείχαν σε ένα πάρτι, μέσα σε μια πισίνα, μην τηρώντας τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, μεσούσης της πανδημίας.

Στους παριστάμενους στη γιορτή, που βρέθηκαν σε πολύ κοντινή απόσταση ο ένας με τον άλλο, δόθηκαν συστάσεις να τεθούν σε εθελούσια καραντίνα για 14 ημέρες ή έως να διαγνωστούν αρνητικοί από τον νέο κορωνοϊό.

Στο βίντεο, που προκάλεσε την αντίδραση των υγειονομικών αρχών της κομητείας Σεντ Λούις, διακρίνονται εκατοντάδες άνθρωποι με μαγιό, να πίνουν κοκτέιλ κάτω από τον ήλιο, στην πισίνα ενός μπαρ στη λίμνη Όζαρκς.

Από τη δημοσιοποίησή του, το περασμένο Σάββατο, στο Twitter, το βίντεο αυτό το έχουν δει χρήστες 18 εκατομμύρια φορές.

