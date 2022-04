Σανγκάη: Απειλές με ποινές για όσους παραβιάζουν το lockdown

Σε αυτήν την πόλη-φάντασμα, ρομπότ σκυλιά και drones περιπολούν στους δρόμους.

Lockdown in Shanghai: dog robots announce that nobody is allowed to leave the house. Drones fly around, come right up to you when they spot you outside and tell you to go back inside.pic.twitter.com/TM7Te6xgwW

— James Jackson (@derJamesJackson) April 1, 2022