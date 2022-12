Σε κρίσιμη φάση και πάλι ο πόλεμος στην Ουκρανία

Οι σειρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν σε ολόκληρη την Ουκρανία, πλην της Κριμαίας, έπειτα από τις προειδοποιήσεις Ουκρανών αξιωματούχων ότι η Ρωσία ετοιμάζει νέο κύμα επιθέσεων με πυραύλους και drones.

«Ολικός αντιαεροπορικός συναγερμός ήχησε στην Ουκρανία. Κατευθυνθείτε προς τα καταφύγια», έγραψε στο Telegram η ουκρανική συνοριακή υπηρεσία.

Ο Πούτιν σχεδιάζει και δεύτερη επιστράτευση - Ρώσοι στρατιώτες ζητούν να παραδοθούν

Βλέποντας ότι τα ρωσικά στρατεύματα δεν κάνουν... περίπατο στην Ουκρανία, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, έχει ήδη δώσει εντολή για δεύτερη επιστράτευση. Αυτό αναφέρει η γερμανική εφημερίδα «Bild», επικαλούμενη το think tank «Institute for the Study of War» όπως και ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου έχει συνειδητοποιήσει πλέον ότι οι Ρώσοι στρατιώτες έχουν κουραστεί να πολεμούν, το ηθικό τους ειναι πεσμένο, οι νεοσύλλεκτοι που επιστρατεύτηκαν δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση ενώ τα τανκς και τα όπλα που διαθέτουν, δεν επαρκούν και τα περισσότερα είναι παλιάς τεχνολογίας. Το Ινστιτούτου «ISW» αποκαλύπτει ότι ο Βλαντμίρ Πούτιν κήρυξε και δεύτερη επιστράτευση. Έτσι κι αλλιώς, η πρώτη δεν στέφθηκε με επιτυχία.

Στο άκουσμα της είδησης ότι η κυβέρνηση της Μόσχας επιστρατεύει χιλιάδες Ρώσους, πολλοί που δεν ήθελαν να ντυθούν στο «χακί» για να πολεμήσουν στο ουκρανικό μέτωπο, μετανάστευσαν για να γλιτώσουν. Υπενθυμίζεται ότι, στις 21 Σεπτεμβρίου, ο Πούτιν κήρυξε μερική επιστράτευση καλώντας έως και 300.000 εφέδρους σε μια δραματική προσπάθεια να αντιστρέψει τις ήττες της Ρωσίας στην Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης και της αποχώρησης των ρωσικών δυνάμεων στη βορειοανατολική περιοχή του Χαρκόβου.

Τώρα, όμως, τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο και με το ψύχος να καθιστά ακόμα πιο προβληματικές τις επιθετικές κινήσεις των Ρώσων στρατιωτών κυρίως στα νοτιοανατολικά της Ουκρανίας. Οι Ρώσοι στρατιώτες οπισθοχωρούν με τους Ουκρανούς να ανακτούν τον έλεγχο πολλών περιοχών τους. Ο Πούτιν δεν μπορεί να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια και, για το λόγο αυτό, προχωρεί σε δεύτερη επιστράτευση, όπως αναφέρει το γερμανικό δημοσίευμα επικαλούμενο τη δεξαμενή σκέψης «ISW».

Την ίδια ώρα, πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι 100 χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες θα μπορούσαν να αφήσουν την τελευταία τους πνοή τον χειμώνα πολεμώντας τον εχθρό, σχολιάζει η εφημερίδα «Bild». Mε τον υδράργυρο να κατρακυλά στους 3 Βαθμούς Κελσίου στη Χερσώνα και 0 Βαθμούς στο Ντονέτσκ, το Σλαβιάνσκ και το Χάρκοβο, οι Ρώσοι στρατιώτες που πολεμούν από τις 24 Φεβρουαρίου, αγωνίζονται να μείνουν ζωντανοί.

Στο μεταξύ, όπως μεταδίδει το BBC, η ουκρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το σχέδιο που έχει οργανώσει για την παράδοση των Ρώσων στρατιωτών που επιθυμούν να αφήσουν κάτω το όπλο τους, αποφέρει καρπούς. Οι αρμόδιες υπρεσίες δέχονται έως και 100 αιτήματα την ημέρα.

Το ουκρανικό σχέδιο υπό τον τίτλο: «I Want To Live» (Θέλω να ζήσω) ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, σχολιάζει το βρετανικό δίκτυο. Καλώντας σε μια τηλεφωνική γραμμή ή μέσω εφαρμογών στο messenger, τα ρωσικά στρατεύματα μπορούν να κανονίσουν τον τρόπο παράδοσής τους στις ουκρανικές δυνάμεις. Αξιωματούχοι στο Κίεβο υποστηρίζουν ότι έχουν λάβει πάνω από 3.500 τηλεφωνικές κλήσεις από Ρώσους στρατιώτες καθώς και τις οικογένειές τους.

Υπήρξε, όπως λένε, κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των Ρώσων που ήθελαν να παραδοθούν από τότε που ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κήρυξε μερική επιστράτευση και απελευθερώθηκε η Χερσώνα.

Στο BBC έχουν δοθεί ηχογραφήσεις από ορισμένες από τις κλήσεις Ρώσων στρατιωτών. Η Σβετλάνα, όπως είναι το ψευδώνυμό της, είναι μία από τις Ουκρανές που μιλά καθημερινά στο τηλέφωνο με Ρώσους στρατιώτες.

«Μπορούν είτε να έρθουν σε επαφή μαζί μας μέσω τηλεφώνου είτε με τις περισσότερες εφαρμογές στο messenger, όπως το Telegram και το WhatsApp. Η ίδια εξηγεί ότι τα βράδια δέχεται περισσότερες κλήσεις καθώς τότε οι Ρώσοι στρατιώτες έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο και μπορούν να φύγουν κρυφά και να τηλεφωνήσουν.

«Σε πρώτη φάση, ακούμε μια φωνή, κυρίως ανδρική», εξηγεί. «Συχνά ακούγεται κάποιος που είναι απελπισμένος, απογοητευμένος, επειδή δεν καταλαβαίνει πλήρως πώς λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που τηλεφωνούν από περιέργεια... πολλοί καλούν όχι για να παραδοθούν αλλά να μάθουν πώς θα μπορούσαν αν χρειαστεί. Είναι διαφορετικό κάθε φορά», προσθέτει η Σβετλάνα.