Σε «πόλεις» μετατράπηκαν σταθμοί του μετρό στο Χάρκοβο (φώτος)

Εκατοντάδες πολίτες θέλοντας να βρουν ασφαλές καταφύγιο για να αποφύγουν τους ρωσικούς βομβαρδισμούς εγκαταστάθηκαν στις αποβάθρες σταθμών του μετρό στο Χάρκοβο. Μάλιστα πολλοί εξ αυτών έχουν καταλάβει τον σταθμό Heroiv Pratsi και κάνουν ότι μπορούν για να νιώσουν άνετα.

Άνθρωποι όλων των ηλικιών - από μωρά παιδιά μέχρι και ηλικιωμένοι - είναι καθισμένοι ή ξαπλωμένοι πάνω σε στρώματα και κουβέρτες που έχουν τοποθετήσει στο πάτωμα δίπλα σε αυτόματα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων, σε πλατφόρμες του σταθμού και μέσα σε βαγόνια που είναι σταθμευμένα.

Κάποιοι εξ αυτών κοιτούν τα κινητά τους τηλέφωνα προκειμένου να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις ενώ άλλοι πλένουν τα ρούχα τους και στη συνέχεια τα απλώνουν στην κουπαστή των βαγονιών για να στεγνώσουν. Μανάδες ταϊζουν τα παιδιά τους ενώ ένας άνδρας προχωράει βιαστικά κρατώντας στο χέρι του ένα μπρίκι γεμάτο με νερό.

People are hiding from hostilities in the #Kharkiv metro. pic.twitter.com/VX9LAKgIlI

— NEXTA (@nexta_tv) February 24, 2022