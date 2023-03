Σε τροχιά κλιμάκωσης οι σχέσεις ΗΠΑ - Ρωσίας μετά το θερμό επεισόδιο με αμερικανικό drone

Παγκόσμιο συναγερμό σήμανε χθες (14/3) ξαφνικά η πληροφορία πως ένα μη επανδρωμένο όχημα (UAV) αμερικανικών συμφερόντων κατέπεσε εξαιτίας ενός ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους που το κατέρριψε, στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Το ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος επέφερε ζημιά στην προπέλα του αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους MQ-9 Reaper, με βάση τα όσα έκανε γνωστά η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ. Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι δύο υπερδυνάμεις ακουμπούν κυριολεκτικά «σώμα με σώμα» μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και ανήμερα της υπογραφής στα πλαίσια της AUKUS, της συμφωνίας των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αυστραλίας για την παραγγελία πυρηνοκίνητων υποβρυχίων από πλευράς της τελευταίας, τα οποία αναμένεται να αλλάξουν άρδην την προβολή ισχύος στον Ινδο – Ειρηνικό.

Το χρονικό

Για την ιστορία, τόσο το μη επανδρωμένο αεροσκάφος Reaper, όσο και τα δύο ρωσικά αεροσκάφη Su-27 πετούσαν πάνω από διεθνή ύδατα και πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα χθες, όταν ένα από τα ρωσικά αεροσκάφη πέταξε σκόπιμα μπροστά από το μη επανδρωμένο αμερικανικό αεροσκάφος και έριξε καύσιμα πάνω του πολλές φορές, όπως ανέφεραν πηγές της αμερικανικής - ευρωπαϊκής διοίκησης.

A Russian military jet struck the propeller of an American reconnaissance drone over the Black Sea on Tuesday, causing its loss in international waters, U.S. officials said. Russia denied that the jet made contact. https://t.co/OAXAEoxe3P pic.twitter.com/7IqQUs4PfH

— The New York Times (@nytimes) March 14, 2023