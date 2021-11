Σεισμός 7,5 βαθμών στο βόρειο Περού (Φώτος - Βίντεο)

Σεισμική δόνηση 7,5 βαθμών έπληξε την Κυριακή το βόρειο Περού, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πάνω από δέκα άνθρωποι και να αναφερθούν εκτεταμένες υλικές ζημιές, πάντως δεν έχει διαπιστωθεί κανένας θάνατος μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις περουβιανές αρχές.

Video from the Yeso district shows the collapse of part of a church structure. #Peru #earthquake pic.twitter.com/uFUqJE471v

