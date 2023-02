Σεισμός στην Τουρκία: 40χρονη βρέθηκε ζωντανή μετά από 170 ώρες

Οι διασώστες στην Τουρκία κατάφεραν να ανασύρουν και άλλους επιζώντες από τα συντρίμμια, μία εβδομάδα μετά τον φονικό σεισμό των 7,8 βαθμών, εξαιτίας του οποίου έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 33.000 άνθρωποι στην Τουρκία και τη Συρία, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό, με τον ΟΗΕ να αναμένει ο αριθμός αυτός ακόμη και να διπλασιαστεί.

Ωστόσο οι ανέλπιστες διασώσεις συνεχίζονται πολύ μετά την κρίσιμη περίοδο των 72 ωρών έπειτα από τον σεισμό.

Νωρίς σήμερα το πρωί το πρακτορείο Anadolu μετέδωσε ότι ένα 7χρονο αγόρι, ο Μουσταφά, διασώθηκε στην επαρχία Χατάι, ενώ η 62χρονη Ναφιζέ Γιλμάζ ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια στην πόλη Νουρνταγκί, της ίδιας επαρχίας. Και οι δύο είχαν μείνει εγκλωβισμένοι επί 163 ώρες προτού διασωθούν χθες, Κυριακή.

Η Σιμπέλ Καγιά, 40 ετών, ανασύρθηκε από τα ερείπια πενταώροφου κτιρίου στην επαρχία Γκαζιαντέπ 170 ώρες μετά τον σεισμό.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan 40 yaşındaki Sibel Kaya 170 saat sonra sağ çıkarıldı https://t.co/aYLWW1C7YL pic.twitter.com/hkM2XZCbav — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 13, 2023

Ο 60χρονος Ερενγκούλ Οντέρ παρέμεινε κάτω από τα συντρίμμια επί 166 ώρες στην επαρχία Αντιαγιαμάν, ενώ ο 45χρονος Τσενγκίζ Πολάτ ανασύρθηκε από τα ερείπια έπειτα από 162 ώρες. Ο Πολάτ δήλωσε στους διασώστες όχι χτυπούσε μια σόμπα που βρισκόταν δίπλα του για να κάνει θόρυβο ώστε να τον ακούσουν.

Hatay’da enkaz altındaki bir kişi, 167 saat sonra ekiplerin açtığı tünelden sürünerek çıktı. Daha sonra yürüyerek arama kurtarma ekiplerini selamladı. — Yeni Şafak (@yenisafak) February 13, 2023

Στην ίδια επαρχία τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να απεγκλωβίσουν έπειτα από 158 ώρες τον 10χρονο Ασιμά Μπαλτατσί, ο οποίος μόλις βγήκε ζήτησε από τους διασώστες ζελεδάκια με γεύση φρούτων.

Εξάλλου τα σωστικά συνεργεία στην Καχραμανμαράς έχουν επαφή με τρεις επιζώντες, που πιστεύεται ότι πρόκειται για μία μητέρα, την κόρη της και ένα μωρό.

Απεγκλώβισαν 30χρονη γυναίκα και ένα 5χρονο αγόρι

Μια γυναίκα και ένα παιδί ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια την Κυριακή, έξι ημέρες μετά τον σεισμό στην Τουρκία, από μια ομάδα διασωστών από το Ελ Σαλβαδόρ στο Σεχίτ Αϊλελέρι, στον νότο, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε.

"Η ομάδα των διασωστών του Ελ Σαλβαδόρ, με την υποστήριξη Τούρκων διασωστών, κατάφεραν να διασώσουν δύο επιζώντες, μια γυναίκα και ένα παιδί, έπειτα από περισσότερες από 150 ώρες κάτω από τα ερείπια", έγραψε ο πρόεδρος Μπουκέλε στο Twitter. Πρόκειται για τον Μελίχ Εφέ Οζτσάν, ένα παιδί περίπου 5 ετών και την Ντενίζ Νταλ, μια γυναίκα γύρω στα 30, που νοσηλεύτηκαν, πρόσθεσε.

El Salvador Arama Kurtarma ekipleri, Türk ekiplerin desteğiyle, Depremden 150 saat sonra bir kadın ve cocuğu enkaz altından sağ kurtardılar. Mucize! Şükürler olsun 🇸🇻🇹🇷 pic.twitter.com/tk0xT8mj0p — Nayib Bukele (@nayibbukele) February 12, 2023

Ομάδες διάσωσης από την Τουρκία και τη Ρουμανία κατάφεραν να απεγκλωβίσουν και έναν 35χρονο στην Αντιόχεια. Είχαν περάσει 149 ώρες από τη στιγμή που εκδηλώθηκε ο Εγκέλαδος. «Η υγεία του είναι καλή, μιλούσε», δήλωσε ένας από τους διασώστες. «Έλεγε ‘βγάλτε με από εδώ γρήγορα, έχω κλειστοφοβία’», πρόσθεσε.

A pregnant woman and her brother pulled from rubble of collapsed building by rescue teams after being trapped for 140 hours following quakes in southern Türkiye’s Hatay province 🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvoAcc pic.twitter.com/FCyUTuwvDE — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 12, 2023

Young girl rescued from rubble after 146 hours in quake debris Teams save more quake survivors in miraculous rescues as efforts enter day 7 in Türkiye https://t.co/qSbtHYe9uA pic.twitter.com/obYxYlA9UC — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 12, 2023

Ανάμεσα στους διασωθέντες είναι και ένα βρέφος 7 μηνών, που άντεξε κάτω από τα συντρίμμια στην Αντιόχεια για 140 ώρες.

Παράλληλα, στην ίδια πόλη σώθηκε μία έγκυος με τον αδερφό της.

«Είσαι ένα θαύμα». Έτσι αντιμετώπισαν οι διασώστες την 13χρονη Εσμά Σουλτάν, που ανασύρθηκε στο Γκαζιαντέπ από τις σωστικές ομάδες.

❝You are a miracle❞ Miracles keep coming as Esma Sultan, 13, pulled out from rubble in Gaziantep by rescue teams over 140 hours after Türkiye quakes 🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/eqpN7g8Bbv — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 11, 2023

Λίγο νωρίτερα, 138 ώρες μετά τον σεισμό, οι προσπάθειες τουρκικών, πακιστανικών και βιετναμέζικων ομάδων διάσωσης είχαν αίσιο τέλος, καθώς ανέσυραν μια 17χρονη στην Αντιγιαμάν.

Σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους απολογισμούς, από τον σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 33.186 άνθρωποι: 29.605 στην Τουρκία και 3.581 στη Συρία.

