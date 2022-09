Σεισμός στο Μεξικό: Δόνηση 7,5 Ρίχτερ– Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 7,5 βαθμών, συγκλόνισε την πόλη Πλασίτα δε Μορέλος στην πολιτεία Μιτσοακάν, στο Μεξικό, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 32 χιλιόμετρα νότια της πόλης Τεπακαλτεπέκ.

Λόγω της ισχύος του σεισμού, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ξυπνούν εφιαλτικές μνήμες

Ο σεισμός σήμερα, στην επέτειο των δύο καταστροφικών σεισμών του 1985 και 2017, ταρακούνησε κτίρια με τους πολίτες να βγαίνουν στους δρόμους τρομοκρατημένοι.

Η δήμαρχος της Πόλης του Μεξικού, Claudia Sheinbaum, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για ζημιές στην πρωτεύουσα.

