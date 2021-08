Σφίγγει η μέγγενη των Ταλιμπάν για όσους ψάχνουν οδό διαφυγής

Το χάος που έχει ξεκινήσει την Κυριακή στην Καμπούλ και στο υπόλοιπο Αφγανιστάν, έπειτα από την ανάληψη της ηγεσίας της χώρας από τους Ταλιμπάν, συνεχίζεται για πέμπτη ημέρα την Πέμπτη, με πλήθος κόσμου - Αφγανούς και πολίτες ξένων χωρών - να προσπαθεί να βρει οδό διαφυγής από τη μέγγενη των μαχητών της οργάνωσης.

>>> H offsite τώρα και στο Google News - Ακολουθείστε μας

Εκατοντάδες είναι οι άνθρωποι που συρρέουν γύρω από το αεροδρόμιο και προσπαθούν να περάσουν τις πύλες για να επιβιβαστούν σε κάποια από τις «πτήσεις ελευθερίας». Οι έλεγχοι των Ταλιμπάν για τα απαιραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα είναι σχολαστικοί, με συνέπεια ελάχιστοι να είναι οι Αφγανοί πολίτες που λαμβάνουν «πράσινο φως» για να ταξιδέψουν, ενώ ακόμα και οι πολίτες δυτικών χωρών που έχουν εξασφαλισμένα όλα τα έγγραφα, φοβούνται να πλησιάσουν, με τον κίνδυνο να χάσουν τη ζωή τους να είναι υπαρκτός από τα πυρά των μαχητών.

NEW - Armed men fire shots incessantly outside #Kabul airport in presence of civilians and children.pic.twitter.com/UEBHLV5fGn

— Disclose.tv (@disclosetv) August 19, 2021