Σιαμαία κοριτσάκια κοιτάχτηκαν για πρώτη φορά μετά από επέμβαση

Μια 12ωρη χειρουργική επέμβαση, που πραγματοποιήθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Soroka της πόλης Beersheba στο Ισραήλ, έδωσε τη δυνατότητα στα ενός έτους δίδυμα κορίτσια να κοιταχτούν για πρώτη φορά μεταξύ τους.

Η προετοιμασία για τη δύσκολη χειρουργική επέμβαση, κράτησε αρκετούς μήνες, ενώ περιλάμβανε την τοποθέτηση μοσχευμάτων στο κεφάλι των δύο κοριτσιών και τη συμμετοχή αρκετών ιατρών από το Ισραήλ και το εξωτερικό.

Η προετοιμασία περιλάμβανε επίσης τη δημιουργία ενός τρισδιάστατου μοντέλου εικονικής πραγματικότητας των διδύμων, όπως ενημέρωσε ο Mickey Gideon, επικεφαλής νευροχειρουργός του Soroka. "Προς χαρά μας, όλα πήγαν όπως τα περιμέναμε", δήλωσε στο κανάλι 12.

Twins conjoined at head separated after rare surgery in Israel The one-year-old girls are said to be recovering well after the 12-hour operation in Israel. https://t.co/fmsGMK31hj pic.twitter.com/4dzO8enw5v

— of today (@_oftoday_) September 6, 2021