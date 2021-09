Σιβηρία: Άγνωστος άνοιξε πυρ μέσα σε πανεπιστήμιο (Βίντεο)

Ένας άγνωστος άνοιξε πυρ σε ένα πανεπιστήμιο της πόλης Περμ στη Σιβηρία και σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax υπάρχουν νεκροί και τραυματίες.

«Άγνωστος εισέβαλε μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου και άνοιξε πυρ σε μαθητές και καθηγητές. Άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί», δήλωσε η πηγή.

Σοκαριστικές είναι, επίσης, οι εικόνες που κάνουν τον γύρο των ΜΜΕ με τους καθηγητές και μαθητές να πηδούν από τα παράθυρα του πρώτου ορόφου για να σωθούν.

Η Υπηρεσία Τύπου του πανεπιστημίου ανάφερε ότι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στη διάρκεια του περιστατικού.

Το πρακτορείο TASS μετέδωσε ότι κάποιοι φοιτητές και καθηγητές έχουν κλειδωθεί μέσα στις τάξεις.

