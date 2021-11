Σιέρα Λεόνε: Τουλάχιστον 99 νεκροί από την έκρηξη βυτιοφόρου(vid)

Τουλάχιστον 99 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν στην πρωτεύουσα της Σιέρα Λεόνε χθες αργά το βράδυ, όταν ένα βυτιοφόρο εξερράγη, έπειτα από μια σύγκρουση, έγινε γνωστό από τις τοπικές αρχές.

Καύσιμα συνέχιζαν να διαρρέουν από την κατεστραμμένη δεξαμενή σήμερα το πρωί, την ώρα που αστυνομικοί και στρατιώτες επιχειρούσαν να απομακρύνουν από τον δρόμο τα πλήθη περαστικών που είχαν συγκεντρωθεί, μεταδίδει δημοσιογράφος του Reuters.

Over 91 charred bodies have been received in various hospitals’ mortuaries due to an explosion that occurred last night at PMB Junction, Wellington in Freetown, Sierra Leone.Flag of Sierra Leone. #Fireworks pic.twitter.com/eABKDzfXDy

Ένα καμένο πτώμα και τα απανθρακωμένα κουφάρια αυτοκινήτων και μηχανών ήταν ορατά στον δρόμο, στη συνοικία Ουέλινγκτον, στα ανατολικά προάστια του Φριτάουν, όπου εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί.

Over 100 people killed in fuel tanker explosion in Sierra Leone: Sierra Leone Country in West Africa: The tragedy happened late Friday after the fuel tanker collided with a truck in the eastern part of the city and caused fuel leakage. Eyewitnesses said https://t.co/HZ6BNG1ssB pic.twitter.com/S0hbuCFBjR

— World News 24 (@DailyWorld24) November 6, 2021