Σημάδια ότι πλησιάζει η μεγάλη επίθεση στο Κίεβο

Όλο και περισσότερο σφίγγει η «ρωσική δαγκάνα» γύρω από το Κίεβο, καθώς η κινητικότητα που επιδεικνύουν τα ρωσικά στρατεύματα το τελευταίο 24ωρο δείχνει πως πλησιάζει η τελική επίθεση με στόχο την κατάληψη της ουκρανικής πρωτεύουσας. Έχοντας θέσει υπό τον πλήρη έλεγχο τους την πλειονότητα των μεγάλων αστικών κέντρων της Ανατολικής Ουκρανίας, αλλά και των βασικών ουκρανικών λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας, με εξαίρεση, μέχρι ώρας, την Οδησσό, η Μόσχα εμφανίζεται να επικεντρώνει σταδιακά στην επίτευξη του βασικού της σκοπού, που δεν είναι άλλος από τον έλεγχο των βασικών διοικητικών, στρατιωτικών και κυβερνητικών δομών της χώρας.

The head of the #Sumy Regional State Administration, Dmytro Zhyvitsky, reports that #Russian planes dropped bombs on residential areas of the city.

There are dead and wounded, including children. pic.twitter.com/9YaKRvACsH

— NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2022