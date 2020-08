Σκωτία/ Εκτροχιασμός τρένου: Πληροφορίες για 1 νεκρό (Βίντεο)

Συναγερμός έχει σημάνει στη Σκωτία έπειτα από εκτροχιασμό τρένου.

Το τρένο εκτροχιάστηκε κοντά στο Aberdeenshire έπειτα από μια νύχτα πλημμυρών, όπως μεταδίδουν τα τοπικά Μέσα.

Huge billowing black smoke from train on fire after derelailing near Stonehaven. pic.twitter.com/Rk01bS5RLI

