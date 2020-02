Σκύλος και μαϊμουδάκι είναι αχώριστοι φίλοι (Βίντεο)

Ένα συγκινητικό βίντεο με ζώα διαφορετικού είδους, συγκεκριμένα μ’ ένα σκύλο κι ένα μαϊμουδάκι που δεν μπορούν να ζήσουν το ένα χωρίς το άλλο, έχει γίνει viral σε Διαδίκτυο και social media.

Αναρτήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου στο Twitter, ενώ το σχόλιο που συνοδεύει το εν λόγω βίντεο ανέφερε: «η στοργή είναι μια γλώσσα που όλοι μπορούν να καταλάβουν».

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται μια μαϊμού να μασουλάει ένα κομμάτι ψωμί ενώ «ιππεύει» ένα σκυλάκο.

Μετά από λίγο, το μαϊμουδάκι κατεβαίνει από το σκύλο, αλλά δεν τον εγκαταλείπει. Τον ακολουθεί παντού. Οι δυο τους μοιάζουν αχώριστοι και φαίνονται να απολαμβάνουν την παρέα ενός του άλλου.

Δείτε το βίντεο:

Good morning all.Affection is a language which everybody can understand 😊@AnkitKumar_IFS @susantananda3 @rameshpandeyifs @Vejay_IFS @aranya_kfd @minforestmp @ParveenKaswan pic.twitter.com/gccRGZmS07

— Mahesh Naik (@MaheshN1976) February 17, 2020