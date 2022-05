Σουηδία - Φινλανδία κατέθεσαν αίτημα για ένταξη στο ΝΑΤΟ (VIDEO)

Σε μία ιστορική κίνηση για την ευρωπαϊκή ήπειρο, το πρωί της Τετάρτης, η Σουηδία και η Φινλανδία κατέθεσαν και επίσημα ένταξης στο ΝΑΤΟ εγκαταλείποντας έτσι την πολιτική ουδετερότητας.

A historic day. Today, Finland and Sweden hand in letters expressing their countries’ interest to apply for #NATO membership to SG @jensstoltenberg. ⁰#FinlandNATO pic.twitter.com/5atdSykRmJ — Finland at NATO (@FinMissionNATO) May 18, 2022

Όλες οι πλευρές θέλουν μία γρήγορη επικύρωση, ώστε να βρεθούν γρήγορα οι δύο χώρες υπό τη σκέπη των προβλέψεων ασφάλειας και προστασίας που παρέχει το ΝΑΤΟ. Αρκεί να ξεπεραστούν σύντομα και οι τουρκικές αντιρρήσεις, καθώς χρειάζεται ομοφωνία για την ένταξη. Για το λόγο αυτό η Σουηδή πρωθυπουργός Μαγκνταλένα Άντερσον δήλωσε πρόθυμη να ταξιδέψει στην Άγκυρα για να συζητήσει με τον Ταγίπ Ερντογάν το θέμα αυτό.

A historic day! Today, Sweden and Finland hand in letters expressing their countries’ interest to apply for @NATO membership to SG @jensstoltenberg #SwedenNATO pic.twitter.com/ZbdfJW3xtu — Sweden at NATO (@SwedenNato) May 18, 2022

Σήμερα το πρωί ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτεμπεργκ, υποδέχθηκε στην έδρα του ΝΑΤΟ τους πρέσβεις των δύο χωρών, οι οποίοι του κατέθεσαν τους φακέλους με το επίσημο αίτημα ένταξης.

Δείτε μετά το 15ο λεπτό:

Για «ιστορική στιγμή» την οποία «πρέπει να αδράξουμε» έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Γενς Στόλτενμπεργκ, κρατώντας στα χέρια τις αιτήσεις της Σουηδίας και της Φινλανδίας για την ένταξή τους στη Συμμαχία, έχοντας στο πλευρό του τους πρέσβεις των δύο χωρών.

«Είναι καλή μέρα σε μια κρίσιμη στιγμή για την ασφάλειά μας», πρόσθεσε ο κ. Στόλτενμπεργκ. «Ευχαριστώ για την επίδοση των αιτήσεων της Φινλανδίας και της Σουηδίας για να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ. Κάθε έθνος έχει το δικαίωμα να επιλέξει το δρόμο του», συνέχισε.

«Καλωσορίζω θερμά τα αιτήματα της Φινλανδίας και της Σουηδίας να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Είστε οι πιο στενοί εταίροι μας και η ιδιότητα του μέλους θα αυξήσει την κοινή ασφάλεια», διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας.

Επισήμανε ότι οι σύμμαχοι θα αξιολογήσουν τα επόμενα βήματα της διαδικασίας για την ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών κι ότι τα συμφέροντα για την ασφάλεια όλων των συμμάχων θα ληφθούν υπόψη. «Είμαστε αποφασισμένοι να εργαστούμε σε όλα τα ζητήματα και να καταλήξουμε σε γρήγορα συμπεράσματα», κατέληξε ο Γενς Στόλτενμπεργκ.

Ο Φινλανδός πρόεδρος Σαούλι Νιινίστο και η Άντερσον πρόκειται να συναντηθούν την Πέμπτη με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στην Ουάσιγκτον, ενώ χθες ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς χαρακτήρισε ιστορικό βήμα για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη το αίτημα των δύο χωρών, τις οποίες διαβεβαίωσε ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία «μπορούν να βασίζονται στην υποστήριξή μας» σε περίπτωση ρωσικής αντίδρασης.

«Φεύγουμε από μια εποχή και ξεκινάμε μια άλλη» δήλωσε τη Δευτέρα η πρωθυπουργός της Σουηδίας, Μαγκνταλένα Άντερσον, ανακοινώνοντας την απόφαση.

Η Άντερσον και ο πρόεδρος της Φινλανδίας Σάουλι Νινίστου της Φινλανδίας έχουν προγραμματίσει να εμφανιστούν στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη, όπου ο πρόεδρος Μπάιντεν αναμένεται να στηρίξει τις θέσεις τους.

Απειλές από την Ρωσία

Από την πλευρά της η Μόσχα, μέσω της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρίας Ζαχάροβα, δήλωσε ότι η ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ «λύνει τα χέρια της Ρωσίας… Να το έχει κατά νου αυτό η Δύση». Πρόσθεσε ότι «σήμερα, κάτω από την πίεση της Ουάσινγκτον, η Φινλανδία και η Σουηδία, που για δεκαετίες είχαν καθεστώς ουδετερότητας στα διεθνή θέματα και δεν συμμετείχαν σε κανένα στρατιωτικό μπλοκ, αναγκάζονται να ενταχθούν στην Βορειοατλαντική Συμμαχία και να αλλάξουν την στρατηγική κατεύθυνση της πολιτικής τους».

Το τι ακριβώς σημαίνει το «λύνει τα χέρια της Ρωσίας», η εκπρόσωπος δεν το διευκρίνισε, αφήνοντας να αιωρείται μία μη συγκεκριμένη απειλή. Όλα, ωστόσο, δείχνουν ότι το νερό έχει μπει στο αυλάκι και ότι η Μόσχα δεν έχει τη δυνατότητα να λάβει πρακτικά μέτρα για να αποτρέψει την ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών στο ΝΑΤΟ. Τα όποια αντίμετρα πιθανότατα θα είναι οικονομικά, ενεργειακά και βεβαίως διπλωματικά. Από την πλευρά του, πάντως, ο πρόεδρος Μπάιντεν θα συναντηθεί με τους ηγέτες της Σουηδίας και της Φινλανδίας στον Λευκό Οίκο, προκειμένου να υπογραμμίζει και με αυτόν τον τρόπο την πολιτική υποστήριξή του στην κίνηση των δύο σκανδιναβικών χωρών.

protothema.gr