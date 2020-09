Σρι Λάνκα: Ένας νεκρός από την πυρκαγιά σε ελληνόκτητο τάνκερ

Ένας ναυτικός, υπήκοος Φιλιππίνων, αγνοείται μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε supertanker στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα και θεωρείται πως έχασε τη ζωή του, δήλωσε εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας του Ινδικού Ωκεανού.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, τον πλοίαρχο Ίντικα ντε Σίλβα, η πυρκαγιά συνεχίζει να μαίνεται πάνω στο μεγάλο δεξαμενόπλοιο New Diamond, που μεταφέρει περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Πάνω στο σκάφος βρίσκονταν 23 μέλη πληρώματος.

