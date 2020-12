Στέλλα Κυριακίδου: «Γυρίζουμε σελίδα στην πανδημία»

Μέσω των εμβολιασμών «θα συνεχίσουμε να σώσουμε ζωές και να γυρίσουμε σελίδα στην πανδημία» τόνισε η επίτροπος Υγείας της ΕΕ Στέλλα Κυριακίδου. Σημείωσε ότι «οι εκστρατείες εμβολιασμού ξεκινούν σήμερα σε όλη την ΕΕ».

«Είμαστε πιο δυνατοί μαζί: σήμερα οι εμβολιασμοί ξεκινούν στην ΕΕ, μετά την έγκριση του εμβολίου BioNTech / Pfizer # COVID19 για χρήση στην ΕΕ» επισήμανε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ενώ η Κομισιόν αναφέρει: «Έχουμε ενεργήσει με ενότητα σε όλη αυτή την πανδημία. Σήμερα αρχίζουμε να γυρίζουμε μαζί τη σελίδα σε αυτό το κεφάλαιο, μαζί».

Vaccination campaigns begin today across 🇪🇺.

Deliveries of #COVID19 vaccines have been made to all Member States.

This is how we will continue to save lives and turn the page on the pandemic.#SafeVaccines

#StrongerTogether https://t.co/AxGh2HNIEb

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) December 27, 2020