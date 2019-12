Στέλνουν 2 εκατ. δολάρια στην Κύπρο οι Αμερικάνοι

Νόμος των ΗΠΑ, ως τμήμα του νόμου για τις πιστώσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, θα έχει γίνει μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου, το νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος για την εταιρική σχέση ασφάλειας και ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο», που είχαν καταθέσει στη Γερουσία ο δημοκρατικός Ρόμπερτ Μενέντεζ με τον Ρεπουμπλικάνο Μάρκο Ρούμπιο και στη Βουλή ο Ρεπουμπλικανός Κώστας Μπιλιράκης με τον Δημοκρατικό Ντέιβιντ Σιτσιλίνε.

Το ογκώδες νομοσχέδιο 2.300 σελίδων δόθηκε χθες, Δευτέρα, στη δημοσιότητα. Ο νόμος εγκρίνει 3.000.000 δολάρια βοήθειας για εξωτερική στρατιωτική χρηματοδότηση (FMF) στην Ελλάδα. Επίσης 2.000.000 δολάρια για βοήθεια Διεθνούς Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (IMET) στην Ελλάδα και 2.000.000 δολάρια για την Κύπρο.

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, η εισαγωγή αναφέρεται στους λόγους για τους οποίους ο «Νόμος για την εταιρική σχέση ασφάλειας και ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να στηρίξουν πλήρως την τριμερή εταιρική σχέση του Ισραήλ, της Ελλάδας και της Κύπρου μέσω πρωτοβουλιών συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας και της άμυνας, συμπεριλαμβανομένης της άρσης του εμπάργκο στις μεταφορές όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Για μεν την Ελλάδα αναφέρει ότι είναι «πολύτιμο μέλος του ΝΑΤΟ», το Ισραήλ «αταλάντευτος μη Νατοϊκός σύμμαχος και μεγάλος στρατηγικός εταίρος και η Κύπρος «στρατηγικός εταίρος κλειδί» που υπέγραψε το Νοέμβριο του 2018 Δήλωση Προθέσεων με τις ΗΠΑ».

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη συμμετοχή του Μάικ Πομπέο στην τριμερή Ισραήλ – Ελλάδας – Κύπρου, στις 20 Μαρτίου 2019, ενώ επισημαίνεται ότι «οι ΗΠΑ, το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος αντιτίθενται σε οποιαδήποτε ενέργεια στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο που θα προκαλούσε τη σταθερότητα, θα παραβίαζε το διεθνές δίκαιο ή θα υπονόμευε τις σχέσεις γειτονίας και σε κοινή διακήρυξη στις 21/3/2019 συμφώνησαν να ‘αμυνθούν εναντίον κακόβουλων επιρροών στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή’».

Ο Γερουσιαστής Μενέντεζ, εμπνευστής του νομοσχεδίου, αλλά και ο συντελεστής της συμφωνίας με τον ηγέτη της πλειοψηφίας γερουσιαστή Μιτς ΜακΚόνελ για να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο για τις πιστώσεις, έκανε την ακόλουθη ανάρτηση στο Twitter:

«Ο νόμος για την εταιρική σχέση ασφάλειας και ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλήφθηκε στο τελικό πακέτο του νόμου για τις πιστώσεις. Ενισχυμένη από τις ισχυρές και διευρυνόμενες σχέσεις με την Ελλάδα, το Ισραήλ και την Κύπρο, αυτή η λογική νομοθεσία θα ενισχύσει δραματικά τους δεσμούς φιλίας μας μέσω κοινών προσπαθειών για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας των εθνών μας».

BREAKING: My Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act has been included in the final appropriations package. pic.twitter.com/0YwBQjzTPT

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) December 16, 2019