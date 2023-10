Στη 2η φάση ο πόλεμος, επίκειται νέο χτύπημα στη Γάζα - Αγωνία για την τύχη των ομήρων

Στην επόμενη φάση έχει περάσει, πλέον, ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ μετά το «σφυροκόπημα» των Ισραηλινών στη Γάζα το βράδυ της Παρασκευής, οι ενδείξεις οδηγούν σε νέα, παρόμοια επιχείρηση ίσως και μέσα στις επόμενες ώρες. Το πρωί της Κυριακής ήχησαν ξανά σειρήνες στη Γάζα, μετά από επτά ώρες σιωπής κι ενώ οι επικοινωνίες άρχισαν να αποκαθίστανται, ενώ ήδη από χθες το μεσημέρι, ο ισραηλινός στρατός προειδοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους κατοίκους στη Γάζα να μετακινηθούν προς τα νότια, καθώς επίκειται «ένταση των εχθροπραξιών».

החל משעות הערב המוקדמות אמש, צה"ל בהובלת צוותי קרב משולבים של כוחות שיריון, הנדסה וחי״ר פועל קרקעית בצפון רצועת עזה>> pic.twitter.com/Jq8pBQ6TeF — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 28, 2023

Νέο αίτημα για εκκένωση της βόρειας Γάζας από τον ισραηλινό στρατό - Φτάνει ανθρωπστική βοήθεια την Κυριακή

«Οι άμαχοι στη βόρεια Γάζα, στην πόλη της Γάζας θα πρέπει προσωρινά να μετακινηθούν νότια της Γάζας σε μια ασφαλέστερη περιοχή», δήλωσε ο αντιναύαρχος Ντάνιελ Χάγκαρι σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του IDF το πρωί της Κυριακής. «Οι τρομοκράτες της Χαμάς επιχειρούν μέσα και κάτω από πολιτικά κτίρια, ακριβώς επειδή γνωρίζουν ότι ο Ισραηλινός Στρατός κάνει διάκριση μεταξύ τρομοκρατών και αμάχων», αναφέρει η λεζάντα στο βίντεο του IDF, με τον εκπρόσωπο Τύπου να τονίζει πως θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση του πολέμου από αέρος, εδάφους και θαλάσσης.

“Hamas terrorists operate inside and under civilian buildings, precisely because they know the IDF distinguishes between terrorists and civilians.”—RAdm. Daniel Hagari pic.twitter.com/DWaa4R27No — Israel Defense Forces (@IDF) October 29, 2023

Την Κυριακή «οι ανθρωπιστικές προσπάθειες προς τη Γάζα, με επικεφαλής την Αίγυπτο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα επεκταθούν», υποστήριξε ο Χαγκάρι, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

In besieged Gaza, an acute fuel shortage has forced humanitarian workers with the UN Relief and Works Agency to make tough calls: Should bakeries, water stations, or hospitals take priority? pic.twitter.com/DO5Zu4B4Kn — DW News (@dwnews) October 29, 2023

Νετανιάχου: Δύσκολος και μακρύς ο πόλεμος - Υποκριτές όσοι μας κατηγορούν για εγκλήματα πολέμου

Και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος, στη συνάντηση που είχε με τις οικογένειες των ομήρων, προσπαθώντας παράλληλα να τους διαβεβαιώσει πως η απελευθέρωσή τους αποτελεί «ύψιστη εθνική προτεραιότητα για τη χώρα του».

«Αυτή είναι η δεύτερη φάση του πολέμου» τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε συνέντευξη Τύπου, όπου προχώρησε σε δηλώσεις μαζί με το πολεμικό του συμβούλιο, και προσέθεσε: «Όσοι μας κατηγορούν για εγκλήματα πολέμου είναι υποκριτές. Ο πόλεμος μέσα στη Λωρίδα της Γάζας θα είναι δύσκολος και μακρύς. Η Χαμάς χρησιμοποιεί τον λαό της ως ασπίδα. Βασικός μας στόχος η διασφάλιση της ύπαρξης του Ισραήλ και η απόλυτη ήττα του εγκληματικού εχθρού».

Prime Minister Benjamin Netanyahu warned Israelis to expect a 'long and hard' military campaign, stopping short of calling the current Israeli ground incursions a full-scale invasion https://t.co/euGmL1md9C pic.twitter.com/3mxmshs9bl — Reuters (@Reuters) October 29, 2023

«Χθες, τα στρατεύματά μας εισήλθαν στη Γάζα από τις πύλες του κακού. Υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες ένα κράτος αντιμετωπίζει δύο επιλογές: την ύπαρξη ή τον θάνατο» συμπλήρωσε ξεκαθαρίζοντας ότι το Ισραήλ δεν θα αφήσει αναπάντητες τις τρομοκρατικές ενέργειες της Χαμάς.

«Το Ισραήλ κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει τις απώλειες αμάχων» υπογράμμισε ο Νετανιάχου ενώ ευχαρίστησε τη Δύση που στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ. «Θα πολεμήσουμε και θα νικήσουμε... αυτή είναι η αποστολή της ζωής μας» κατέληξε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στο μήνυμά του.

Κατάρ: Χαοτικές οι συνομιλίες για τους ομήρους... αλλά συνεχίζουμε

Στο κρίσιμο θέμα των ομήρων, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις των εμπλεκόμενων πλευρώ, με εμσολαβητή το Κατάρ για την απελευθέρωσή τους. Χθες, εκπρόσωπος της Χαμάς τόνισε πως αναζητούνται 8 αιχμάλωτοι ρωσικής ισραηλινής υπηκοότητας για να απελευθερωθούν, λόγω των καλώ σχέσεων της Μόσχας με την παλαιστινιακή οργάνωση. Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενοι εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο χειρισμός του θέματος των ομήρων από τη Χαμάς γίνεται «με χαοτικό τρόπο» λόγω της κατάστασης. Σύμφωνα με πηγές, η Χαμάς υπέβαλε πρόσφατα αίτημα για απελευθέρωση κρατουμένων ασφαλείας σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση των ομήρων, αλλά το Ισραήλ δεν έδωσε καμία συγκατάθεση.

«Οι συνομιλίες συνεχίζονται με όλα τα μέρη, όλο το 24ωρο για να βεβαιωθούμε ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ του Κατάρ, προσθέτοντας ότι η επέκταση της ισραηλινής στρατιωτικής δραστηριότητας στη Γάζα καθιστά ακόμα πιο δύσκολες τις προσπάθειες. Σύμφωνα με τον ίδιο, «παρά την επέκταση της δραστηριότητας, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε σήμερα (χθες) στις συνομιλίες διαμεσολάβησης για μια συμφωνία απελευθέρωσης κρατουμένων. Εκπρόσωπος της Χαμάς δήλωσε πριν από λίγα λεπτά ότι είναι έτοιμοι για ανταλλαγή κρατουμένων. Οι προσπάθειες θα επιτρέψουν να οδηγηθούμε στην απελευθέρωση περισσότερων ομήρων».

