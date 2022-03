Στη διάθεση των ΗΠΑ όλα τα πολωνικά MiG-29

Έτοιμη να αναπτύξει όλα τα MiG-29 που διαθέτει στην αμερικανική βάση στο Rammstein της Γερμανίας, εμφανίζεται η Πολωνία, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας.

Μάλιστα προετρέπει και τα άλλα μέλη του ΝΑΤΟ που διαθέτουν ίδιου τύπου αεροσκάφη να πράξουν το ίδιο. Η Πολωνία σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών το μοναδικό «αντάλλαγμα» που ζητά είναι «μεταχειρισμένα» αεροσκάφη των ΗΠΑ με αντίστοιχες δυνατότητες.

Η πολωνική πλευρά είναι έτοιμη να συμφωνήσει αμέσως με τους όρους αγοράς των MiG-29. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση Μπάιντεν θα παραχωρήσει στην Πολωνία μαχητικά F-16.

Σημειώνεται πως προχθές Κυριακή δημοσίευμα των Financial Times ανέφερε ότι οι ΗΠΑ συνεργάζονται με τη Βαρσοβία για μια συμφωνία που προβλέπει την παροχή πολωνικών μαχητικών αεροσκαφών στην Ουκρανία.

«The authorities of the Republic of Poland, after consultations between the President and the Goverment, are ready to deploy – immediately and free of charge – all their MIG-29 jets to the Ramstein Air Base and place them at the disposal of the Government of the United States of America.

At the same time, Poland requests the United States to provide us with used aircraft with corresponding operational capabilities. Poland is ready to immediately establish the conditions of purchase of the planes.

The Polish Government also requests other NATO Allies – owners of MIG-29 jets – to act in the same vein.»