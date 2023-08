Στην Αθήνα ο Ζελένσκι- Συνάντηση με Μητσοτάκη στο Μαξίμου - Δείτε video και φωτογραφίες

Στις 18.20 έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Εκεί τον περίμενε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας. Η επίσκεψη ανακοινώθηκε την τελευταία στιγμή για λόγους ασφαλείας, ενώ στις 19:50, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα υποδεχθεί τον Ουκρανό πρόεδρο.

Στο Μέγαρο Μαξίμου, Κυριάκος Μητσοτάκης και Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έχουν τετ α τετ, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση με συμμετοχή αντιπροσωπειών, ενώ στη συνέχεια οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποιεί στην Ελλάδα την πρώτη του επίσημη επίσκεψη - και πρώτη μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καθώς εκκρεμούσε από την Άνοιξη του 2021- μετά την πρόσκληση που του απηύθυνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ισχυρό μήνυμα στήριξης της Ουκρανίας

Ταυτόχρονα, στην Αθήνα ο Β. Ζελένσκι θα συναντήσει για πρώτη φορά στο άτυπο δείπνο που οργανώνει ο Πρωθυπουργός με τους ηγέτες της περιοχής - παρουσία της ηγεσίας της Ε.Ε. - δείπνο κορυφής που εκπέμπει μέσω Ελλάδας ισχυρό μήνυμα στήριξης της Ουκρανίας και της ευρωατλαντικής προοπτικής ολόκληρης της περιοχής και ακόμα ισχυρότερο μήνυμα ότι ο δρόμος αυτός για ολόκληρη την περιοχή περνά μές΄από την Αθήνα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει ότι η Ελλάδα, η οποία στάθηκε στη σωστή πλευρά της Ιστορίας από την πρώτη στιγμή στηρίζοντας την Ουκρανία χωρίς αστερίσκους, θα συνεχίζει να στηρίζει αμυντικά και ανθρωπιστικά την Ουκρανία και την ευρωατλαντική της προοπτική.

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέχεια των αποφάσεων του ΝΑΤΟ – τόσο στη Σύνοδο Κορυφής της Μαδρίτης όσο και στο Βίλνιους – η Ελλάδα προσχώρησε στην Διακήρυξη των ηγετών των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας– στην οποία επαναλαμβάνονται οι αποφάσεις της Συμμαχίας και επαναβεβαιώνεται η συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας – αμυντικά και οικονομικά για την ανοικοδόμησή της – τόσο διμερώς όσο και μέσω της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο χρόνος της επίσκεψης του Βολοντιμίρ Ζελένσκι στην Αθήνα που οργανώθηκε υπό συνθήκες μυστικότητας για λόγους ασφαλείας την ημέρα της έλευσης των ηγετών της περιοχής κατόπιν πρόσκλησης του πρωθυπουργού δεν είναι τυχαίος και αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και στην ευρωατλαντική προοπτική τόσο των Βαλκανίων όσο και της Ανατολικής Γειτονίας (παρούσα θα είναι και η Πρόεδρος της Μολδαβίας), καθώς η Αθήνα γίνεται η γέφυρα συνάντησής που φέρνει κοντά όλους τους ηγέτες της περιοχής από τα Βαλκάνια μέχρι την Ουκρανία.

Στο άτυπο δείπνο ο Ζελένσκι

Το βράδυ, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας θα μετάσχει στο άτυπο δείπνο που οργανώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή ηγετών των Δυτικών Βαλκανίων, χωρών της περιοχής, της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel. Στο δείπνο θα συμμετάσχουν οι:

Πρόεδρος της Σερβίας Aleksandar Vucic,

Πρόεδρος της Μολδαβίας Maia Sandu,

Πρόεδρος του Μαυροβουνίου Jakov Milatovic,

Πρωθυπουργός της Ρουμανίας Ion-Marcel Ciolacu,

Πρωθυπουργός του Κοσόβου Albin Kurti,

Πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου Βοσνίας και Ερζεγοβίνης Borjana Kristo,

Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Dimitar Kovacevski,

Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Nikolai Denkov,

Πρωθυπουργός της Κροατίας Andrej Plenkovic.

«Ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με τον Μητσοτάκη»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ (πρώην Twitter) όταν έφτασε στην Ελλάδα, λέγοντας ότι θα υπάρξουν «ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη και την ελληνική αντιπροσωπεία», ενώ αναφέρθηκε και στη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Η ατζέντα είναι όλα όσα μπορούμε να κάνουμε μαζί για να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή και την ελευθερία στο κοινό ευρωπαϊκό μας σπίτι», τόνισε, προσθέτοντας ότι θα έχει συνάντηση με τους ηγέτες των Βαλκανίων για τον συντονισμό της ευρωπαϊκής και ευρωατλαντικής ολοκλήρωσης, την αμυντική συνεργασία και την ασφάλεια, όπως και ξεχωριστές συνομιλίες για διμερή θέματα.

Παράλληλα, προανήγγειλε συνάντηση με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Κάθε μέρα ενισχύουμε το κράτος μας, τους πολεμιστές μας και τη συνεργασία μας με τους εταίρους», κατέληξε στην ανάρτησή του.

